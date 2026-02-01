Invertirán US$ 3,7 millones para buscar más oro cerca de Lindero

La planificación de largo plazo en minería se construye, en gran medida, a partir de la exploración. Esa lógica guía el nuevo paso de Mansfield Minera en la Puna salteña, que tiene a cargo la mina de oro Lindero, la principal operación metalífera de la provincia. La empresa, que es subsidiaria de la compañía canadiense Fortuna Mining, avanza sobre un yacimiento cercano a Lindero, denominado Arizaro, con el objetivo de asegurar continuidad productiva en los próximos años.

El viernes pasado, la Secretaría de Minería de la Provincia dio a conocer la aprobación el Informe de Impacto Ambiental (DIA) de la nuevas tareas exploratorias en el área. La autorización permite ampliar las perforaciones y profundizar el conocimiento geológico de un depósito que podría integrarse como satélite de la actual mina en operación.

Se trata de una práctica habitual en operaciones en marcha: explorar en las inmediaciones para convertir recursos en reservas y, de ese modo, extender la vida útil utilizando infraestructura ya instalada.

"Es muy común que las minas en producción investiguen y exploren en las cercanías de la operación minera con el fin de aumentar reservas mineras y por otra parte aumentar la vida de mina. Esto se reflejará en más trabajo para los colaboradores que trabajan en la mina, hoy son más de 700 familias", señaló a El Tribuno Facundo Huidobro, gerente de Relaciones Institucionales de Mansfield. También indicó que el contexto favorable del precio del oro acompaña la decisión de invertir en exploración.

Señaló que en las tareas de exploración de Arizaro está prevista la inversión de US$ 3,7 millones de dólares durante este año.

Mismo distrito

Arizaro se ubica a 2,8 kilómetros al sudeste de Lindero, dentro de la propiedad "Ónix". Ambos forman parte del mismo sistema geológico de tipo pórfido aurífero-cuprífero, caracterizado por grandes volúmenes de mineralización de leyes moderadas, aptos para la producción a cielo abierto.

Según información técnica difundida por Fortuna Mining, el yacimiento a explorar cuenta con un recurso mineral inferido estimado en 32,4 millones de toneladas, con una ley promedio de 0,37 g/t de oro y 389.000 onzas de oro contenidas.

Durante la campaña reciente, la empresa completó 14 perforaciones diamantinas por 3.674 metros para evaluar extensiones y sectores intermedios del recurso. Los primeros resultados confirmaron intervalos continuos de oro y cobre con espesores relevantes para este tipo de depósitos.

Con esos antecedentes, Mansfield proyecta para 2026 una campaña de mayor escala, con 11.000 metros de perforación.

Huidobro recordó que el área no es nueva para la compañía. Arizaro fue descubierta por Mansfield en el 2000, antes del descubrimiento de Lindero.

Datos técnicos

El depósito mineral de Arizaro está dominado por un intrusivo de diorita con mineralización moderada a fuerte y presenta además brechas ígneas alteradas con magnetita, rasgos que amplían el potencial de continuidad del sistema del que se nutre Lindero. El mapeo identificó, a su vez, una anomalía geoquímica de oro y cobre de aproximadamente 2,5 kilómetros de extensión, lo que es un volumen significativo.