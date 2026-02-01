Salta exportó casi US$500 millones en minerales

Salta cerró 2025 con una marcada mejora en su desempeño minero exportador. Las ventas externas de minerales alcanzaron los US$498 millones, lo que significó un incremento del 58% respecto de los US$315 millones registrados en 2024, cuando la actividad había representado el 38% de las exportaciones totales provinciales.

En el último año, la minería elevó su incidencia hasta el 44% del total exportado por la provincia, confirmando una mayor gravitación del sector en la generación de divisas y en la estructura productiva local.

El desempeño se dio en un contexto nacional de recuperación de las exportaciones mineras y, en el caso salteño, combinó dos factores centrales: la mejora del precio internacional del oro y la entrada en operación de nuevos proyectos de litio.

Oro y litio

El principal sostén de las exportaciones mineras de Salta continuó siendo el oro, con la mina Lindero como mayor aportante.

Si bien durante 2025 el yacimiento registró una leve baja productiva, la suba del precio internacional del metal permitió compensar el menor volumen y mantener elevados los ingresos por exportación. Esa dinámica explica buena parte del salto interanual en valor, más asociado a la cotización que a un aumento físico de la producción.

Este comportamiento replicó una tendencia observada en otras provincias metalíferas, donde el oro siguió siendo el mineral con mayor incidencia en la canasta exportadora.

En paralelo, el litio comenzó a ganar peso en la matriz salteña. Ya con tres plantas de producción que iniciaron operaciones y con primeras producciones, marcan el pasaje de la etapa de construcción a la fase exportadora.

Este ingreso de nuevos volúmenes permitió diversificar la oferta minera provincial y reducir la dependencia exclusiva del oro, alineando a Salta con la dinámica regional del NOA, donde el litio concentra más de la mitad de las exportaciones mineras.

NOA

En el contexto regional, Jujuy, Salta y Catamarca exportaron en conjunto alrededor de US$1.803 millones en minerales durante 2025, con un crecimiento interanual del 33,9%. La minería explicó el 66,6% de las exportaciones totales del bloque, con el litio como principal producto.

Dentro de ese esquema, Salta aportó US$498 millones, ubicándose por debajo de Jujuy (US$953 millones) pero por encima de Catamarca (US$351 millones), y mostrando una estructura más equilibrada entre metales y litio.

A nivel país, las exportaciones mineras totalizaron US$6.037 millones en 2025, un 29,2% más que el año anterior. Cinco provincias (Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta) explicaron más del 98% de los envíos.