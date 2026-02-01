Arrancó la obra en la 51 con una primera meta de 60 km

La pavimentación de la Ruta Nacional 51, uno de los reclamos históricos de la Puna y pieza central para la logística minera del NOA y de la economía de Salta, comenzó a mostrar avances concretos en territorio. Con maquinaria operando en altura y frentes de obra activos, el objetivo oficial es que en un plazo estimado de dos años estén pavimentados los primeros 60 kilómetros del corredor que une San Antonio de los Cobres con el Paso de Sico, límite con Chile.

El director de Vialidad Nacional en Salta, Federico Casas, confirmó que ya se ejecutan trabajos de movimiento de suelo y apertura de nueva traza en el denominado tramo 2, entre Mina La Poma y Alto Chorrillos, donde se concentran maquinarias y equipos pesados para iniciar la futura carpeta asfáltica.

"Ya estamos con muy buena intensidad de trabajos. Son 20 kilómetros en la zona más complicada, donde llegamos casi a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Ya se están haciendo excavaciones, terraplenes y movimiento de suelo", explicó el funcionario el viernes pasado en diálogo con Radio Salta.

Los 133 kilómetros que unen San Antonio de los Cobres y el límite con Chile son un calamitoso camino de tierra, con interrupciones frecuentes por sedimentos, derrumbes, lluvias estivales y nevadas, lo que eleva costos y tiempos para empresas y proveedores.

El plan de pavimentación de ese sector fue organizado en cinco etapas. En su momento, Vialidad Nacional había licitado los tramos 1, 2 y 3, pero la ejecución del organismo central quedó limitada a los tramos 2 y 3. Mientras, el Gobierno provincial asumirá el sector inicial entre San Antonio de los Cobres y Mina La Poma, de 18 kilómetros, con el crédito de US$100 millones que gestiona ante el Fonplata, destinado a infraestructura estratégica en la Puna.

Esos tres tramos suman los 60 kilómetros que estarían pavimentados en dos años. Sobre la mejora en el camino restante, ya de planicie, desde Olacapato hasta el Paso de Sico, que comprende los tramos 4 y 5, aún no está definido cómo se ejecutaría. Se habló de un préstamo del Banco Internacional de Desarrollo (BID) y hasta de la conformación de un consorcio con empresas mineras.

Clave para la minería

La ruta 51 es la artería vital que conecta con todos los proyectos mineros de Salta, pero hacia el oeste, salida directa a los puertos del Pacífico, es inutilizable para esta industria por los grandes costos que representan recorrerla en el estado en que se encuentra.

Casas subrayó la dimensión estratégica del corredor. "Creo que hemos comenzado a cumplir ese viejo sueño de tener pavimentada toda la ruta 51 en la zona de la Puna y que el paso de Sico empiece a tener la jerarquía y el protagonismo que requiere, porque seguramente es estratégico para la producción minera, pero para la producción en general de nuestra provincia y de nuestra región", sostuvo.

El funcionario reconoció que se trata de una obra largamente postergada y solo una vez terminada, al menos los 60 kilómetros, tanto los habitantes puneños como el sector productivo darán crédito al compromiso asumido.

"Después de 40 años se está haciendo realidad el pavimento de la ruta al Paso de Sico", afirmó.