31 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Liga Profesional de Fútbol
Cami Homs
Sydney Sweeney
violencia de género
ATE
Carlos Alcaraz
Triple crimen de Florencio Varela
Minería
Especial

Mansfield Minera obtiene la certificación ISO 14001 y 45001

La compañía alcanzó la certificación en gestión ambiental y en seguridad y salud ocupacional, consolidando su compromiso con la mejora continua y los estándares internacionales.
Domingo, 01 de febrero de 2026 00:00
Gestión ambiental, con norma ISO para Mansfield.
Mansfield Minera S.A., subsidiaria de Fortuna Mining Corp, obtuvo la certificación en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001 y en Seguridad y Salud Ocupacional conforme a la norma ISO 45001, un hito que refleja el trabajo sostenido de la compañía en materia de operación responsable y gestión sostenible.

La minera está a cargo de la operación de la mina de oro Lindero en la Puna salteña.

Estas certificaciones internacionales reconocen la implementación de sistemas de gestión orientados a la prevención de riesgos laborales, la protección del ambiente y el cumplimiento de la normativa vigente, promoviendo entornos de trabajo seguros y procesos alineados con estándares globales.

Altos estándares en seguridad y salud ocupacional.

El proceso de certificación permitió validar la solidez de los procedimientos implementados, el compromiso de los equipos de trabajo y una cultura organizacional enfocada en la mejora continua, pilares fundamentales para el desarrollo de una minería moderna y responsable.

Con este logro, Mansfield reafirma su compromiso con la seguridad, el cuidado del ambiente y la sostenibilidad, fortaleciendo su posicionamiento dentro del sector minero y su vínculo con los distintos grupos de interés.

La obtención de las certificaciones ISO 14001 y 45001 forma parte de la estrategia de la compañía para consolidar una gestión responsable, segura y sostenible.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

