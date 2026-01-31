En un entretenido partido, Independiente y Vélez igualaron en Avellaneda

Independiente y Vélez empataron 1 a 1 en el estadio Libertadores de América por la tercera fecha del Torneo Apertura y siguen invictos en el campeonato.

Con un doblete de Jano Gordon, uno a favor para Vélez y otro en contra para Independiente, el "Rojo" consechó su tercer 1 a 1 seguido en el torneo, mientras que el "Fortín" llegó a los siete puntos y es líder de la Zona A.

Santiago Montiel tuvo la más clara casi en el inicio del partido con un zurdazo controlado que hizo pasar de largo a la defensa de Vélez pero que pudo contener el arquero Álvaro Montero sin ningún problema.

Promediando el primer tiempo se dieron los dos goles de una manera insólita, ya que Jano Gordon conectó un largo centro Dilan Godoy a los 31 minutos y estampó el 1 a 0 para la visita pero en apenas un minuto más tarde, el propio lateral no pudo desviar la pelota y metió en su propio arco el empate 1 a 1 a favor del local.

Para la segunda etapa, se emparejó mucho el encuentro. con intentos y aproximaciones por parte de los dos equipos pero con un Independiente un poco más preciso y con más peso en campo rival, aunque sin ser contundente al pisar el área.