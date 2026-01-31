PUBLICIDAD

Deportes

San Lorenzo consiguió primera victoria en casa y se acerca a la punta

El mediocampista que fue refuerzo en esta temporada, Gregorio Rodríguez, puso el único tanto del partido a los 10 minutos del segundo tiempo y decretó así su debut en la fred con la camiseta del club de Boedo.
Sabado, 31 de enero de 2026 18:24
an Lorenzo consiguió su segunda victoria consecutiva al ganarle por 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero como local y alcanzó el primer puesto de la Zona A del Torneo Apertura 2026, aunque lo comparte con Lanús y Vélez.

El mediocampista que fue refuerzo en esta temporada, Gregorio Rodríguez, puso el único tanto del partido a los 10 minutos del segundo tiempo y decretó así su debut en la fred con la camiseta del club de Boedo.

El "Ciclón" empezó bien, con más juego en campo de Central Córdoba y con mucha movilidad de Alexis Cuello entre los defensores para generar peso en la ofensiva, aunque la más clara estuvo en los pies de Ezequiel Cerutti; no obstante, el extremo estaba adelantado en la definición.

Los siguientes minutos tuvieron un bajón importante en el juego y en el dominio del local, ya que Central Córdoba comenzó a ganar un poco más la pelota y a animarse pero San Lorenzo liberó espacios y le permitió aproximarse al arco defendido por el paraguayo Orlando Gill.

Una molestia del colombiano Jhohan Romaña, quien no llegó a las últimas jugadas pero hizo un gran trabajo en el primer tiempo, asustó al entrenador Damián Ayude pero mantuvo su firmeza hasta el cierre de la primera etapa.

A los 10 minutos de la segunda etapa, San Lorenzo salió a comerse la cancha y tras un desborde de Cerutti y una gran jugada con un enganche y asistencia de Cuello, Gregorio Rodríguez puso su primer gol con la camiseta del "Ciclón" y abrió el marcador en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo controló muy bien en el resto del complemento, aunque con más presencia en su campo y a la espera del error del rival, sin embargo puso bien el cerrojo con los cambios y aguantó el 1 a 0 hasta el cierre del partido.

