Rally Dakar 2026: Luciano Benavides aceleró a fondo y se metió en el top 5 de la general

La etapa 3 del Rally Dakar volvió a tener a Luciano Benavides como protagonista entre las motos. En el rulo Alula–Alula, con 422 kilómetros de especial, el salteño mostró un gran ritmo, peleó de igual a igual con los líderes y logró recortar diferencias en la clasificación general.

Benavides mantuvo un intenso duelo durante gran parte de la jornada con el español Tosha Schareina, quien finalmente se quedó con la victoria del día. El piloto de KTM cruzó la meta en la cuarta posición, a 4 minutos y 30 segundos del representante de Honda.

El podio de la etapa se completó con Ricky Brabec y Daniel Sanders, quienes se vieron favorecidos por las bonificaciones obtenidas durante la especial, en una jornada exigente.

Con este resultado, Daniel Sanders continúa como líder de la clasificación general. Sin embargo, la gran noticia para el equipo KTM fue el avance de Luciano Benavides, que escaló hasta el quinto puesto de la general y quedó a 11 minutos y 6 segundos de su compañero, manteniéndose plenamente en la pelea.

Kevin, en carrera

El dos veces ganador del Dakar, Kevin Benavides, continuaba esta mañana en competencia en la categoría challenger y los resultados provisionales se conocerán al mediodía de la Argentina.

Etapa clave

El tramo siguiente, cuarta etapa, será clave en los pilotos ya que se llevará a cabo la primera maratón de las dos que habrá en competencia. Serán 417 kilómetros de especial y otros 75 km de enlace.

¿Qué significa etapa maratón? Los pilotos no podrán recibir asistencia mecánica y tendrán que solucionar sus inconvenientes con sus propias manos. Esta etapa busca revivir la escencia de la carrera más extrema del mundo, especialmente cuando se realizaba el tramo París-Dakar.