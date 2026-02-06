Se lanzó la Copa Salta con las 9 ligas de fútbol de nuestra provincia

La pelota no se detiene en Salta. Luego del exitoso Torneo de Verano y la Copa Revancha, con la participación de los equipos salteños más convocantes, y a pocos días del primer encuentro por los 32avos. de la Copa Argentina en el estadio Padre Martearena, la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD) lanzó la sexta edición de la Copa Salta.

Cabe recordar que el Club Villa San Antonio la ha ganado en dos oportunidades (2019 y 2022), al igual que el Deportivo La Merced (2020/2021 y 2023), mientras que Deportivo Aviación de Orán fue el ganador de la última edición en 2024.



De esta manera, durante un acto que se realizó ayer en el propio estadio mundialista y con la participación de las máximas autoridades del fútbol provincial, el presidente de la APSD, resaltó que "es muy importante que a través de una política pública del gobernador de la provincia, se logre fomentar y ayudar a todas las competencias que producen algún tipo de derrame social en donde hoy las nueve ligas que integran la provincia de Salta van a poder competir en la Copa Salta".

"Esto es un hecho muy interesante para todos los que conducimos la Agencia de Deportes Salta, un esfuerzo notable que hace el Gobierno para poner en práctica esta integración que se hace entre las ligas más grandes, las más chicas, las más cercanas, las más lejanas, y es un apoyo muy importante para nosotros porque es la forma de juntarnos, de integrarnos, y a través del fútbol poder lograr esos lazos de amistad que son tan importantes en el deporte".



Por su parte, el coordinador de la Copa Jujuy, Pedro Ruiz, brindó detalles sobre la Copa Norte que tendrá su partido de ida en el estadio 23 de agosto de Gimnasia y Esgrima de Jujuy mientras que la vuelta será en el estadio Martearena. “Nos alegra que la pelota comience a rodar en la Copa Salta ya que en Jujuy comenzamos con el certamen y los ganadores disputarán la Copa Norte. Este torneo llegó para quedarse y seguimos trabajando para que más provincias puedan sumarse y así fortalecer la región”.



Asimismo Roberto Gastal, vicepresidente de la Federación Salteña de Fútbol, resaltó que "para nosotros, como ligas del interior es importante tener esta oportunidad de poder integrar a todas las ligas, que en definitiva es lo que componen todo el fútbol salteño".

Además resaltó que "es la primera vez en mucho tiempo que se van a destinar recursos a las ligas, sobre todo en estos momentos difíciles y lo que le cuesta al interior".

"En la Federación Salteña diagramamos para este año un calendario deportivo de mucha competición y estamos agradecidos que la Liga Salteña se sume a jugar con nosotros, como debería haber sido siempre", concluyó.

Salta cuenta con nueve ligas provinciales nucleadas en la Federación Salteña: Liga Salteña, Liga del Valle, Liga Calchaqui, Liga Güemense, Liga Anteña, Liga Metanense, Liga Rosarina, Liga del Bermejo, y Liga San Martín.

La ayuda y los tiempos

Cabe destacar que el subsidio que va a otorgar la provincia de Salta para apoyar a los participantes se va a depositar en forma igualitaria para las nueve ligas para que cada entidad distribuya el dinero en cada uno de los clubes participantes. Una parte será para los gastos administrativos de la liga y la otra parte será para los clubes participantes.

Con respecto a los tiempos del torneo y teniendo en cuenta el Mundial a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá a fines de julio, el torneo finalizará antes del máximo torneo internacional, para así reeditar la Copa Norte, entre Salta y Jujuy.

Vale resaltar que el torneo provincial no solamente será para equipos masculinos, sino también de femeninos, futsal e inferiores. La Federación de Fútbol va a ser la que va a determinar quién es el representante femenino en la Copa Norte.

Cómo se va a jugar



Cada una de las 9 ligas de nuestra provincia participarán en la Copa Salta con un club, que saldrá luego de una etapa de eliminición previa. El clasificado pasará al cuadro principal de la Copa Salta 2026.

A partir de allí comenzarán los 4tos de final, donde antes se sortearán las ubicaciones de los equipos en el orden del 1 al 9, formando tres llaves de 2 equipos y una de tres. Los equipos ubicados por sorteo en las ubicaciones 8 y 9 jugaran un partido a cancha neutral para ocupar la ubicacion 8 y de esta manera dar inicio al campeonato en la etapa 4tos de final.

El sorteo de los rivales y la localía se realizará con el sistema play off, ida y vuelta, hasta semifinales final.

La final será en un partido único a disputarse en el estadio Padre Ernesto Martearena

Cabe destacar que el campeón se clasificará al Torneo Regional Amateur 2026/2027 y disputará la Copa Norte con el campeón de la Copa Jujuy. La ida será en el estadio 23 de Agosto de Gimnasia y Esgrima de Jujuy mientras que la vuelta y definitorio será en el estadio Martearena.

Estuvieron presentes el delegado del Consejo Federal de AFA por Jujuy, Rubén Alderete; la vicepresidenta de la Agencia, Claudia Vásquez; presidentes y delegados de las nueve Ligas de fútbol del interior y de la capitalina, como así también el director técnico ganador de la última edición de la Copa Salta, René Tapia y Cristian Burich de ATFA entre otras autoridades.