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Deportes

La agenda de la Selección argentina en la previa a su amistoso frente a Mauritania

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con su par africano el próximo viernes en La Bombonera.
Lunes, 23 de marzo de 2026 16:27
Lionel Scaloni durante un entrenamiento de la Selección argentina.

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La Selección argentina tendrá el calendario marcado durante esta semana, en la que jugará con el equipo de Mauritania en el marco de un amistoso internacional que será el primero de los dos que tiene programado el conjunto nacional en la anteúltima fecha FIFA previa al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

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La actividad comenzará este lunes, día en el que los representantes del campeón del Mundo y bicampeón de América estarán llegando al país, ya que la mayoría de los convocados juegan en el fútbol europeo y algunos, entre los que se destaca el astro Lionel Messi, lo hacen en Norteamérica.

Las prácticas del seleccionado comandado por Lionel Scaloni, comenzarán este martes y las mismas serán hasta el jueves 26, todas en horario vespertino en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi.

Además, el entrenador de 47 años dará una conferencia de prensa el jueves, mientras que el viernes será el primer amistoso entre Argentina con Mauritania desde las 20:15 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”.

El segundo encuentro de la Selección en la fecha FIFA será frente a Zambia, otro rival africano que no accedió a la próxima Copa del Mundo y el mismo se llevará a cabo el próximo martes 31 de marzo.

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