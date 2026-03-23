Franco Colapinto y Maia Reficco afianzan su relación: señales, mudanza y viajes juntos

El piloto Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco atraviesan un gran momento personal y profesional; en medio del crecimiento del argentino en la Fórmula 1, comenzaron a multiplicarse las señales que indicarían que su relación ya es un hecho.

El vínculo entre ambos se habría iniciado meses atrás y fue creciendo con el tiempo, entre viajes, encuentros y agendas internacionales que los mantuvieron conectados.

Durante el programa “La Mañana con Moria”, el periodista Gustavo Méndez aportó detalles clave sobre la relación y explicó que una de las primeras señales surgió a comienzos de año, cuando apareció una imagen de la actriz con el casco del piloto: “La primera foto juntos fue a principios de este año, cuando empezaron a conocerse, cuando ella se puso el casco de él”.

Con el paso del tiempo, el vínculo avanzó y sumó gestos más contundentes, por lo que, Méndez aseguró que la actriz tomó una decisión importante para acompañar a Colapinto en su carrera: “Estamos hablando de que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”. Y agregó: “Hay que decir, ya se venía comentando que se estaban viendo. Ahora ya son novios”.

Mudanza a España

La mudanza a España se convirtió en uno de los indicios más fuertes del presente que atraviesan. Según trascendió, Reficco se instaló en Madrid para compartir más tiempo con el piloto, que divide su rutina entre entrenamientos y competencias.

Además, la pareja ya habría sido vista en distintos destinos internacionales, entre ellos Mónaco, donde habrían compartido salidas en restaurantes exclusivos: “Estuvieron en Mónaco, que también fue visto junto, cenando en los mejores restaurantes del mundo”, reveló el periodista.

Mientras tanto, Reficco continúa con su carrera artística a nivel internacional, con proyectos recientes en Estados Unidos, y Colapinto mantiene su exigente calendario dentro de la Fórmula 1.

De cara a los próximos meses, el piloto deberá viajar a Japón para continuar con la temporada 2026, y, según adelantaron, la actriz lo acompañaría en esa etapa.