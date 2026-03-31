¡Italia quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva! Bosnia le ganó por penales

Bosnia e Italia protagonizan un duelo cargado de dramatismo en el Estadio Bilino Polje, donde el boleto al Mundial se definió por penales tras un vibrante 1-1 en los 90 minutos y los tanos quedaron afuera tras pésimas definiciones (fue 4 a 1 en la tanda de penales).

El conjunto italiano había golpeado primero gracias a Moise Kean, quien abrió el marcador y parecía encaminar la clasificación de la “Azzurra”. Sin embargo, el partido dio un giro inesperado antes del descanso: Alessandro Bastoni vio la tarjeta roja directa tras una falta de último recurso, dejando a su equipo con diez hombres en un momento clave.

Con inferioridad numérica, los dirigidos por Gennaro Gattuso se replegaron e intentaron sostener la ventaja, apostando a la resistencia y al orden defensivo. Pero Bosnia, empujado por su gente, fue creciendo con el correr de los minutos.

La recompensa llegó a los 79 minutos, cuando Haris Tabaković apareció para marcar el empate y desatar la euforia en el estadio. El gol cambió por completo el escenario y llevó el encuentro a un tiempo suplementario cargado de tensión. Finalmente, como en Rusia 2018 y Qatar 2022, los italianos verán el Mundial por TV.