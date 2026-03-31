PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
31 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Ciberataque masivo
Chronus Team
Ciberataque masivo
Pobreza en Argentina
Mercedes Kvedaras
Salta
Repechaje al Mundial 2026
Mundialito de Cataluña
Repechaje al Mundial 2026
Nasa
Ciberataque masivo
Chronus Team
Ciberataque masivo
Pobreza en Argentina
Mercedes Kvedaras
Salta
Repechaje al Mundial 2026
Mundialito de Cataluña
Repechaje al Mundial 2026
Nasa

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1410.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

¡Italia quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva! Bosnia le ganó por penales

El conjunto italiano había golpeado primero gracias a Moise Kean. Sin embargo Haris Tabaković apareció para marcar el empate y desatar la euforia en el estadio. Luego, en la tanda de penales, no fue efectivo y se quedó afuera de la Copa del Mundo como en Ruisa y Qatar.
Martes, 31 de marzo de 2026 18:03

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Bosnia e Italia protagonizan un duelo cargado de dramatismo en el Estadio Bilino Polje, donde el boleto al Mundial se definió por penales tras un vibrante 1-1 en los 90 minutos y los tanos quedaron afuera tras pésimas definiciones (fue 4 a 1 en la tanda de penales).

Notas Relacionadas

El conjunto italiano había golpeado primero gracias a Moise Kean, quien abrió el marcador y parecía encaminar la clasificación de la “Azzurra”. Sin embargo, el partido dio un giro inesperado antes del descanso: Alessandro Bastoni vio la tarjeta roja directa tras una falta de último recurso, dejando a su equipo con diez hombres en un momento clave.

Con inferioridad numérica, los dirigidos por Gennaro Gattuso se replegaron e intentaron sostener la ventaja, apostando a la resistencia y al orden defensivo. Pero Bosnia, empujado por su gente, fue creciendo con el correr de los minutos.

La recompensa llegó a los 79 minutos, cuando Haris Tabaković apareció para marcar el empate y desatar la euforia en el estadio. El gol cambió por completo el escenario y llevó el encuentro a un tiempo suplementario cargado de tensión. Finalmente, como en Rusia 2018 y Qatar 2022, los italianos verán el Mundial por TV.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD