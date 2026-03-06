Maxi Arce hizo temblar a los números uno del mundo en Gijón

El salteño Maxi Arce protagonizó uno de los partidos más comentados del Premier Padel de Gijón tras llevar al límite a los números uno del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello, en un duelo que se extendió por más de dos horas y que tuvo momentos de gran intensidad en el court central.

Junto a su compañero, el español Pablo Lijo, Arce obligó a los líderes del ranking a definir el encuentro en el tercer set. Aunque el resultado final quedó en manos de la pareja número uno, el desarrollo del partido dejó en claro el nivel competitivo del salteño, que por momentos superó a sus rivales con un juego sólido, agresivo y de gran precisión.

La actuación del embajador deportivo de Salta generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde fanáticos del pádel destacaron su rendimiento y su crecimiento en el circuito internacional. Muchos de ellos incluso reclamaron su convocatoria a la selección argentina, actual campeona del mundo.

Arce atraviesa un notable ascenso en el ranking y cuenta con una característica que lo vuelve especialmente valioso dentro de la cancha: es zurdo, una condición que suele aportar variantes tácticas importantes en el armado de las parejas. Ese detalle, sumado a su rendimiento reciente, lo posiciona como uno de los nombres que empiezan a sonar con fuerza para futuras convocatorias.

Tras el encuentro, todavía con las pulsaciones altas, el salteño dialogó con la prensa acreditada y se mostró agradecido por el apoyo recibido durante el partido y a través de las redes sociales.

“Estoy triste por la derrota, pero cuando pase el tiempo seguramente voy a valorar mucho cómo se jugó y las palabras de la gente, de compañeros y rivales, que son todas positivas. Eso marca que el camino que estamos transitando es el correcto”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de integrar la selección argentina, Arce respondió con una sonrisa: “¿Argentina? Sí, claro. Nos vemos en mayo y espero poder también compartir en Salta un poquitito con mi gente”.

Tras sus declaraciones, el salteño se dirigió directamente a la sala de fisioterapia para recuperarse del exigente encuentro, después de una actuación que volvió a poner a Salta en el centro de la escena del pádel internacional.