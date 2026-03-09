Popeye A debutó y goleó en el regreso de Valentina Raposo

Se puso en marcha el Torneo Apertura de hockey cobre césped, que tuvo como aspecto destacado el regreso de Valentina Raposo a Popeye A, el equipo que parte como favorito a quedarse con el campeonato por su historia, el nivel de sus jugadoras y la presencia de la defensora de Las Leonas.

La jugadora de la Selección argentina femenina de hockey no vestía la camiseta bordó de Popeye desde 2021. En esta ocasión, Valentina regresa al campo de juego donde se formó para mantenerse en actividad hasta el próximo Mundial, que se jugará del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica. Entre 2021 y el partidos del sábado pasado, la salteña jugó en River Plate y también a nivel internacional en clubes de Países Bajos e India.

Popeye A tuvo un aplastante debut en el Apertura, primer certamen oficial de la Asociación Salteña de Hockey, al golear 7 a 0 a Gimnasia y Tiro, en primera división, el pasado sábado en su cancha de avenida Arenales.

Otro de los equipos candidatos que comenzó con buen pie en el Apertura fue Universitario RC Verde, que de local derrotó por 3 a 0 a Popeye B. Los otros resultados de la primera fecha de primera de damas fueron: Universitario Sirio Libanesa Verde 0 - Cachorros 2, Jockey Club Rojo 5 - Tigres Negro 2 y Popeye C 0 - Universitario RC Blanco 1.

Los encuentros de la segunda fecha (14 de marzo) serán los siguientes: Popeye B vs. Popeye A, Tigres Negro vs. Popeye C, Gimnasia vs. Universitario SL Verde, Cachorros vs. Jockey Club Rojo y Universitario RC Blanco vs. Universitario RC Verde.

Para la rama femenina se jugará una sola ronda, todos contra todos con suma de puntos; los primeros cuatro equipos clasificarán a semifinales y quienes finalicen del 7º al 10º lugar disputarán el playout que definirá los dos equipos que ocuparán las plazas siete y ocho. Los primeros ocho competirán en el Honor 2026.

El pasado fin de semana también se puso en marcha el Apertura de primera de caballeros con la goleada de Popeye A 10 a 0 sobre Jockey y la victoria 4 a 0 de Gimnasia y Tiro sobre Popeye B. En este caso, se jugará a dos ruedas todos contra todos y con playoffs para definir al campeón.