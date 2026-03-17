EN VIVO: Manchester City logró igualar el marcador 1-1 ante Real Madrid

Al minuto 40, el partido se pone 1 a 1 en el Etihad Stadium. El delantero Erling Haaland del equipo local hizo el gol del empate ante Real Madrid. Para la visita, había convertido Vinicius Júnior.
Las estadísticas del encuentro entre Manchester City y Real Madrid de la Champions:
- Posesión: Manchester City (46%) VS Real Madrid (54%)
- Tiros al arco: Manchester City (7) VS Real Madrid (5)
- Fouls cometidos: Manchester City (3) VS Real Madrid (1)
- Pases Correctos: Manchester City (224) VS Real Madrid (166)
- Pases Incorrectos: Manchester City (23) VS Real Madrid (22)
- Recuperaciones: Manchester City (1) VS Real Madrid (18)
- Tarjetas Amarillas: Manchester City (1) VS Real Madrid (0)
- Tarjetas Rojas: Manchester City (1) VS Real Madrid (0)
- Tiros Libres: Manchester City (0) VS Real Madrid (2)