Late Night With the Devil: la película de posesiones que cautivó a Stephen King presentó su adelanto

A casi un año de que la película Late Night With the Devil comenzara su modesto recorrido en festivales y lograra cautivar a la crítica, se presentó un adelanto oficial de la mano de IFC Films que nos sumerge de lleno en el proyecto de terror sobrenatural.

A casi un año de que la película Late Night With the Devil comenzara su modesto recorrido en festivales y lograra cautivar a la crítica, se presentó un adelanto oficial de la mano de IFC Films que nos sumerge de lleno en el proyecto de terror sobrenatural.

La cinta independiente protagonizada por David Dastmalchian (Oppenheimer, 2023) apuesta por el formato metraje encontrado para contar una historia de posesión, ocultismo y sectas que llega al espectador a partir de los restos de un show nocturno sensacionalista.

Acá, Dastmalchian interpreta a Jack Delroy, el anfitrión del programa. Se trata de un presentador desesperado que nunca consiguió el primer puesto en la guerra del rating y está a punto de hacer un último intento para alcanzarlo. Para ello, organiza un especial en vísperas de Halloween con una parapsicóloga, un mago, un escéptico y alguien que afirma haber sido poseído por el diablo. Como deja en evidencia su primer tráiler extendido, las cosas no irán bien para los participantes y los demonios se harán notar en el horario estelar.

Late Night With the Devil es una creación de los cineastas australianos Cameron y Colin Cairnes, responsables de 100 Body Acres (2012) y Scare Campaign (2016) películas que, a su modo, podrían servir como antesala para esta historia de posesiones.

“En los años 70 y 80, la televisión nocturna tenía algo de peligroso. Los programas de entrevistas eran una ventana abierta a un extraño mundo de adultos. Pensamos que la combinación de esa atmósfera cargada y en directo con lo sobrenatural podría dar lugar a una experiencia cinematográfica singularmente aterradora”, declararon previamente los Cairnes que, además de la dirección de la película, se encargaron de desarrollar la idea, producirla y editarla.

Lo que convierte a Late Night With the Devil en un estreno muy esperado



Late Night With the Devil logró cosechar críticas favorables entre la prensa especializada y consiguió llevarse el premio al mejor guion en la última edición del Festival de Sitges. A su vez, en Toronto After Dark obtuvo el reconocimiento como mejor largometraje y también ganó relevancia por los elogios que recibió por parte del novelista Stephen King quien expresó que le había parecido “absolutamente brillante” y que no podía apartar los ojos de ella.

Por otra parte, se trata de una película en la que, David Dastmalchian, tiene la oportunidad de brillar como el protagonista. Un intérprete que desde hace varias décadas vemos en pantalla como actor secundario en películas como El Caballero Oscuro (2008), Prisioneros (2013) de Denis Villeneuve e incluso, El Escuadrón Suicida de James Gunn (2021) y ahora se desafía con un rol a medida.

Late Night With the Devil llegará a los cines de Estados Unidos el 22 de marzo. Algunas semanas más tarde, el 19 de abril aterrizará en la plataforma especializada de terror, Shudder. En España, en cambio, su lanzamiento se determinó para el 24 de mayo, resta por saber las fechas en la que la película estará disponible para países de Latinoamérica.