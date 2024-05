Andrea Bonelli: "Nunca pensé hacer otra cosa que no sea actuar"

Andrea Bonelli es una artista que domina muy bien las artes, estudió baile, canto y actuación. En una entrevista publicada por Diario Show, habló de sus proyectos y ambiciones. Su palabra, en la nota.

Se hizo popularmente conocida cuando trabajo en novelas del prime time como "Gerente de familia" o "Los herederos del poder". Actualmente está más dedicada al teatro. Se presenta en el ex CCK el 24, 25 y 26 de mayo, con "Borges y yo. Recuerdo de un amigo futuro".

-¿Qué va a poder ver el público en el CCK?

-Es un texto hermoso de cuentos de Borges intercalados con tangos populares, que temáticamente están relacionados.

-¿Cómo llegó este texto a vos?

-Este texto me lo ofrece la actriz alemana Hanna Schygulla. Es un espectáculo que ella creó junto al músico Peter Ludwig, ambos hicieron este espectáculo hace bastante; ella lo hace en francés y en alemán con cuentos de Borges intercalados con música original y con algunos tangos. En un viaje que hice a Europa me lo ofrece para que yo lo haga en el idioma original y ahí empieza toda esta aventura. Ella vive en Paris y me fui a ensayar con ella un mes y medio.

-¿Te alejaste de la tele?

-Yo he tenido etapas, hace un tiempo se dijo en un medio que yo había decidido dejar de ser actriz, pero no fue para nada así, en lo absoluto. Nunca pensé en hacer otra cosa que no sea actuar, sí en un momento estuve trabajando en Derechos Humanos, porque tuve ganas de profundizar en otros temas.

-¿Cómo era antes la tevé?

-Era muy demandante, creo que ahora ya no es tan así. La televisión, como se concebía hace algunos año, ya no existe, ahora está más acotado el trabajo, antes se hacían ciclos de un año, ahora una grabación de una serie puede llevar unos pocos meses.

-¿Y vos cómo hacías para trabajar tanto?

-Para mí siempre fue muy difícil hacer dos cosas al mismo tiempo, es decir hacer televisión y teatro al mismo tiempo. Esto de salir corriendo de una grabación e ir corriendo al teatro yo nunca lo pude hacer, entonces ahí tenia la necesidad de elegir.

-¿Extrañás esa tele?

-No, para nada, no lo extraño, me parece que los nuevos formatos están muy buenos.

-¿Desconectás del trabajo?

-El trabajo no es algo que me desconecte, todo lo contrario, me conecta con la realidad, con el entorno, con lo cotidiano. Nunca sentí que que por estar trabajando me alejara de algo.

-¿Cómo te llevás con las cosas de la casa?

-No es algo a lo cual le pueda dedicar mucho tiempo, no me entusiasma. Me gusta mucho estar en un lugar agradable, limpio y cómodo. Cuando estoy en casa me gusta estudiar, leer o trabajar. La verdad que me gusta mucho estar en casa.

-¿Y con las redes?

-Normal, la verdad que no estoy mucho porque no me da el tiempo, ni la cabeza, para todas las posibilidades que existen.

-¿Sabés manejar el hate?

-La verdad que no leo mucho los comentarios, pero no por una falta de interés sino de tiempo. Igualmente siempre puede haber gente que reaccione mal, en las redes se usa mucho el anonimato, entonces creo que es una manera de canalizar, y nosotros los artistas estamos un poco expuestos a que eso suceda.

-¿Cómo se hace para estar tantos años en pareja?

-Me parece que lo importante es el amor, el compañerismo y el sentido del humor. Es algo que sucede, no es pensado, y creo que ahí está la clave.

Fuente: Diario Show