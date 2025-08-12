¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Reservas del Banco Central
Ministerio de Salud de Salta
Copa Argentina 2025
Ataques a la Franja de Gaza
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
homicidios en Tartagal
Cámara de Diputados de Salta
puente del río vaqueros
Reservas del Banco Central
Ministerio de Salud de Salta
Copa Argentina 2025
Ataques a la Franja de Gaza
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
homicidios en Tartagal
Cámara de Diputados de Salta
puente del río vaqueros

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1335.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Juicio SPP: detenido por sus propias declaraciones

El juicio hoy continuará con la declaración de diez testigos más.
Martes, 12 de agosto de 2025 02:07
En la audiencia de ayer hubo un testigo detenido.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La sexta jornada del juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1 dejó un giro inesperado: uno de los funcionarios del penal, actual subalcalde, fue detenido en plena audiencia.

El hecho se produjo mientras declaraban ocho oficiales del Servicio Penitenciario Provincial y un perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) sobre los mecanismos de control en el ingreso al penal y el sistema para otorgar beneficios a internos. Según informaron, el subalcalde, que durante el período investigado se desempeñaba como jefe del Pabellón A1, respondió con evasivas ante las preguntas de la Unidad Fiscal sobre un pedido del acusado Sergio Moya para que un interno obtuviera el beneficio de extramuros.

En tres oportunidades, el Tribunal -integrado por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar- le recordó que declaraba bajo juramento y que, además, es funcionario público. Su falta de respuestas concretas llevó a que fuera demorado y luego quedara detenido para su comparecencia posterior.

El proceso continuará este martes 12 de agosto con la declaración de diez testigos más, mientras el subalcalde detenido deberá volver a responder ante el Tribunal.

Tres de los efectivos fueron consultados acerca de la insistencia de uno de los imputados -subjefe del departamento de Seguridad Externa- para que se le otorgue el beneficio de extramuro a un interno en particular. A uno de los testigos, el pedido le pareció "fuera de lo normal". Otro mencionó que "no era común" que un jefe o subjefe pidiera cupo para un reo puntual. El procedimiento debía iniciarse con una nota del interno dirigida al jefe de pabellón. El tercer testigo consultado, del área de mantenimiento de la Guardia Externa dijo que solo el encargado de pabellón podía consultar por los cupos del beneficio de extramuro.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD