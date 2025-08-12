Juicio SPP: detenido por sus propias declaraciones

La sexta jornada del juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1 dejó un giro inesperado: uno de los funcionarios del penal, actual subalcalde, fue detenido en plena audiencia.

El hecho se produjo mientras declaraban ocho oficiales del Servicio Penitenciario Provincial y un perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) sobre los mecanismos de control en el ingreso al penal y el sistema para otorgar beneficios a internos. Según informaron, el subalcalde, que durante el período investigado se desempeñaba como jefe del Pabellón A1, respondió con evasivas ante las preguntas de la Unidad Fiscal sobre un pedido del acusado Sergio Moya para que un interno obtuviera el beneficio de extramuros.

En tres oportunidades, el Tribunal -integrado por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar- le recordó que declaraba bajo juramento y que, además, es funcionario público. Su falta de respuestas concretas llevó a que fuera demorado y luego quedara detenido para su comparecencia posterior.

El proceso continuará este martes 12 de agosto con la declaración de diez testigos más, mientras el subalcalde detenido deberá volver a responder ante el Tribunal.

Tres de los efectivos fueron consultados acerca de la insistencia de uno de los imputados -subjefe del departamento de Seguridad Externa- para que se le otorgue el beneficio de extramuro a un interno en particular. A uno de los testigos, el pedido le pareció "fuera de lo normal". Otro mencionó que "no era común" que un jefe o subjefe pidiera cupo para un reo puntual. El procedimiento debía iniciarse con una nota del interno dirigida al jefe de pabellón. El tercer testigo consultado, del área de mantenimiento de la Guardia Externa dijo que solo el encargado de pabellón podía consultar por los cupos del beneficio de extramuro.