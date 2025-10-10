¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Espectáculos

Cerrillos vive el Festival Internacional del Folclore

Las delegaciones llegaron a Salta para celebrar la danza, la música y la hermandad de los pueblos latinoamericanos, en el antiteatro Marcos Tames, en Cerrillos. 
Viernes, 10 de octubre de 2025 09:46
Delegaciones de siete países compartirán música, danza y tradición en el corazón de Salta. El evento comienza este jueves 9 de octubre con un colorido desfile y promete noches de pura cultura en el anfiteatro Marcos Tames.

El Festival Internacional de Folklore de Cerrillos vuelve a reunir a artistas de distintos países y regiones para celebrar la identidad latinoamericana a través del arte popular. Desde el  jueves a las 20, el anfiteatro “Marcos Tames”, será el punto de encuentro.

Durante la rueda de prensa realizada esta mañana en la Plazoleta IV Siglos, en el centro de la ciudad de Salta, se presentaron las delegaciones nacionales e internacionales que darán vida a este encuentro cultural, consolidado como uno de los más esperados del calendario salteño.

Entre los grupos invitados se destacan:
Desde el Alma (Paraguay)
Centro Cultural Andanzas (Ecuador)
Estudio de Danzas Atahualpa (Colombia)
Ballet Folklórico Mitoteliztli (México)
Aires de Chile (Chile)
Ballet Libertad (Bolivia)
Ballet Folklórico Celeste y Blanco, anfitrión del evento (Argentina).

Cada delegación compartirá su música, trajes típicos y coreografías tradicionales, en una propuesta que une a las comunidades bajo un mismo espíritu: la fraternidad a través del folklore.

El encuentro busca fortalecer los lazos culturales entre pueblos hermanos y ofrecer al público salteño una experiencia única, llena de color, historia y emoción.

