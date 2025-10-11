Exitosa inauguración en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta

Quedó inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta (MAC, Zuviría 90)) la muestra Inventario de Poéticas, una exposición colectiva que reúne a 64 artistas salteños en un imperdible recorrido que ocupa la totalidad del museo, incluyendo las vidrieras sobre calle España, extendiendo la experiencia artística al espacio urbano.

La apertura contó con una gran concurrencia de público, artistas, referentes culturales, autoridades y visitantes que colmaron las salas del MAC, reflejando el interés por el arte contemporáneo salteño y la importancia de este museo como espacio imprescindible en su tarea de dar visibilidad a la diversidad y potencia creativa de la escena local.

La atrayente exposición reúne apellidos muy reconocidos dentro del arte de nuestra ciudad: Arias, Artaza, Aybar, Barros, Beltón, Benedetti, Buccianti, Burgos, Blasco, Buzo, Castillo, Corsés, Day, Dabhar, De Chaunac de Lanzac, De la Cruz, De la Guerra, Díaz, Escudero, García Capisano, García LZ, González, Grillo, Jaffe, Johnston, Juncosa, Kirschbaum, Llullaillaco, Lutufyán, Manriquez, Menacho, Mencacci, Michel, Miles, Molina, Montaldi, Morales, Ortiz, Paula La Fea, Papi, J. Pérez, M. Pérez, Piccatto, Postigo Zafaranich, Puca, Quin, Quiroga, Ramos, Rodríguez, Rosa, Ruiz, Ruiz de los Llanos, Salfity, Sánchez Goldar, Sierra, Soria Vazquez, Soto, Torres, Vas, Viñabal, Wallace, Yannitto, Zambrano Echenique.

El equipo del MAC asumió el desafío de reunir a tantos artistas en un mismo ámbito y dar sentido exitosamente a través de diálogos a sus heterogéneas producciones tanto en intereses y materialidades, logrando trazar un mapa múltiple de miradas y lenguajes, un territorio compartido que revela la vitalidad del arte actual en Salta.

Lo sensible, lo político, lo íntimo y lo territorial se entrelazan en distintas formas de expresión visual e interpelan al visitante acercando sus particulares universos.

En esta ambiciosa propuesta confluyen trayectorias consolidadas y búsquedas emergentes, sin jerarquías y con una fuerte impronta contemporánea.

Más que una exposición, Inventario de Poéticas constituye una celebración del arte de nuestra provincia, un testimonio de la fuerza, diversidad y actualidad de las prácticas artísticas. La muestra podrá visitarse hasta fines de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, con entrada libre y gratuita.

Programa Educamac

También se pueden realizar visitas participativas para colegios e instituciones educativas. Turnos para visitas: 0387 4373036 / [email protected]. Dirección: licenciada Valeria Cabrera. Programación y producción general de muestras: Daniel Conti. Educación: profesora Silvina Troyano. Diseño y comunicación: licenciada Paula Ferrer. Prensa y difusión: técnicxa Paula Cadena Couceiro. Montaje: Omar Chauque, Luis Barro, Sergio Díaz, Matías Marquestó. Martes a domingo de 10 a 20, con entrada libre y gratuita. 54 387 4373036, [email protected], [email protected], www.culturasalta.gov.ar.