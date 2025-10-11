Mujeres en tratamiento oncológico serán las protagonistas de un desfile único

Hay noches que brillan distinto y la del viernes 17 será una de ellas. No por las luces, ni por las cámaras, sino por la energía que desde ya se respira. Es que el Distrito Cultural Dino Saluzzi , ubicado en Av. Independencia 910, será escenario de una de esas noches que emocionan. Mujeres que le pusieron el pecho –literalmente- al cáncer se transformarán en modelos para dejar un mensaje de vida, fuerza y esperanza.

Se trata de la cuarta edición de la Gala Rosa, un evento que nació con el propósito de visibilizar el cáncer de mama y de concientizar sobre la importancia de los controles periódicos. Cada año, octubre tiñe de rosa distintas campañas, pero en este caso el mensaje va más allá. Es un desfile de moda con alma, donde las verdaderas protagonistas son las pacientes oncológicas.

“La idea es homenajearlas, que se sientan acompañadas, lindas, vivas. Nos brindarán sesiones de reiki, masajes, maquillaje y peinados… recibiremos todo lo que nos haga sentir especiales”, contó la escritora Fabiola Martínez, una de las participantes, quien ya palpita el evento con una sonrisa que vale más que mil palabras.

Moda con propósito

Detrás de la organización está la diseñadora Roxana Vilte, alma de la firma salteña Adel Alta Moda, quien hace cuatro años decidió unir el arte del diseño con la causa más humana de todas: acompañar. Y sin duda que lo es, ya que el desfile nació para abrazar a las pacientes desde otro lugar. A veces el tratamiento cambia el cuerpo, cambia el ánimo, y este espacio busca devolverles el brillo, recordarles que siguen siendo hermosas y fuertes.

Este año, unas 25 mujeres subirán a la pasarela. Algunas están en plena recuperación, otras continúan con su tratamiento. Todas tienen algo en común, la valentía. “Cada una tiene su historia, su proceso. Pero cuando están ahí, caminando frente al público, se transforman. Y eso se contagia”, explicó Fabiola.

La Gala Rosa cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Salta, del Hospital Materno Infantil, a través de la Dra. Andrea Zentilli, del área de oncología, y de distintas marcas locales que se sumaron con maquillaje, estilismo, accesorios y servicios de bienestar personal.

Más que un desfile

El cáncer de mama sigue siendo el más frecuente entre las mujeres en todo el mundo, y aunque los tratamientos avanzan, la clave sigue siendo la detección temprana. Por eso, cada edición de la Gala Rosa es también una campaña de prevención.

La idea es que el público se lleve un mensaje, que se hagan los controles, que no dejen pasar el tiempo. El cáncer, si se detecta a tiempo, tiene tratamiento y cura, señalan los especialistas.

Durante la noche, además del desfile, habrá momentos de homenaje, testimonios y música. Pero el verdadero espectáculo estará en el aplauso, ese que suena más fuerte cuando una mujer que venció al miedo se planta en la pasarela y sonríe.

Un aplauso que cura

A veces los gestos más simples pueden cambiar la mirada sobre una enfermedad. En este desfile, los tacos reemplazan los bisturíes, las risas a las lágrimas y los aplausos a los silencios. Es una manera distinta de hablar de lo mismo, de la vida.

“Yo me animé. Al principio me daba vergüenza, pero cuando me vi en el espejo, maquillada, vestida, rodeada de otras mujeres que pasaron lo mismo, entendí que no estaba sola”, contó otra de las participantes.

La cita es el viernes 17, a las 20, en el Distrito Cultural Dino Saluzzi. El ingreso es libre y gratuito, pero se recomienda llegar con tiempo. Las emociones, como la vida, no esperan.

La Gala Rosa no es solo un desfile, es una celebración de la vida. Y en tiempos difíciles, eso también es una forma de sanar.