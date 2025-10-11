Turista perdido en Cafayate fue rescatado por una policía salteña

Un turista oriundo de la provincia de Buenos Aires fue hallado este viernes en Cafayate, luego de haber sido reportado como desaparecido por las autoridades locales. La intervención de la Suboficial Mayor María Alarcón, integrante de la Sección Policía Turística, resultó clave para dar con el paradero del visitante, quien fue encontrado en buen estado de salud.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre se había alejado del casco céntrico sin dar aviso y, tras varias horas sin contacto, se dio aviso a las fuerzas de seguridad. La búsqueda se desplegó en diferentes puntos del valle, hasta que fue ubicado por el equipo de la Policía Turística, que actuó de manera coordinada con otras dependencias locales.

Según se informó, Alarcón fue una de las primeras en responder al llamado y organizó el rastrillaje en la zona donde finalmente se encontraba el visitante. Tras el hallazgo, se constató que no había sufrido lesiones y fue trasladado a un centro asistencial para su revisión preventiva.

Más allá del reconocimiento oficial, el hecho deja en evidencia la importancia de contar con personal preparado para actuar ante emergencias que involucren a turistas en destinos alejados. En esta ocasión, la rápida acción evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores. El turista bonaerense agradeció a María Alarcón y a la policía salteña por la reacción que tuvo ante su extravío.



