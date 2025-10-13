El pianista Joseph Maurice Weder se presenta en Salta

El pianista suizo Joseph Maurice Weder se presentará en la ciudad, como parte de la Temporada 2025 del Mozarteum Argentino Filial Salta, este martes, a las 21 en el teatro de la Fundación Salta, General Güemes 434. Será una noche dedicada a la obra de Frédéric Chopin, bajo el título "Chopin-Soirée", en un recorrido por algunas de las piezas más emblemáticas del compositor polaco.

El programa que interpretará incluye las obras "Nocturne en do sostenido menor Op. póstuma", "Ballade Nº 3 en la bemol mayor Op. 47", "Fantaisie-Impromptu en do sostenido menor Op. 66" y "Polonaise en la bemol mayor Op. 53". Tras un breve intervalo, continuará con la "Sonata Nº 2 en si bemol menor Op. 35" y el "Scherzo Nº 2 en si bemol menor Op. 31".

Las entradas están disponibles en boleterías, con un valor de $30.000. Para más información, se puede contactar por WhatsApp al 387 5013341 o a través de sus redes sociales del Mozarteum Argentino Filial Salta, en Facebook e Instagram.

La trayectoria de Joseph Maurice

Desde el inicio de su carrera, tras obtener el prestigioso Premio del Embajador Suizo en Londres y debutar en el Wigmore Hall en 2013, Weder se consolidó como una de las figuras más destacadas de su generación. Su presencia ha sido celebrada en salas de gran prestigio internacional como el Carnegie Hall de Nueva York, la Berliner Philharmonie, el Musikverein de Viena, la Laeiszhalle de Hamburgo, la Tonhalle de Zúrich y el Wiener Konzerthaus. Además, ha realizado giras por Sudamérica, Europa, Asia y África, llevando su arte a más de veinte países.

Amante de la música de cámara, ha compartido escenario con artistas como Gautier Capuçon, Nelson Goerner, Kian Soltani y Marc Bouchkov, junto a músicos de las orquestas más importantes del mundo, entre ellas la Filarmónica de Berlín, la del Concertgebouw de Ámsterdam y la Filarmónica de Múnich.

Formado desde los 12 años en la Musikhochschule Basel bajo la tutela del profesor Adrian Oetiker, completó sus estudios con Filippo Gamba y asistió a clases magistrales con figuras de renombre como Piotr Anderszewski y Dmitri Alexeev.

Enseña en Suiza

Además de su trayectoria como intérprete, Weder se dedica a la enseñanza, es profesor de piano en el Colegio de Aarau (Suiza) y ha sido invitado a dictar clases magistrales en instituciones como el Royal Welsh College of Music & Drama en Gales, la Universidad Nacional de Música de Lima, el Instituto de Artes de la Universidad Estadual Paulista en São Paulo, la Fundación Musical Simón Bolívar en Caracas y la Universidad Nacional de Singapur, entre otras. Su excelencia lo llevó a ser reconocido como "Artista Steinway", distinción que comparte con un selecto grupo de pianistas de talla mundial.

El Mozarteum Argentino, con más de siete décadas de trayectoria, es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la difusión de la música clásica. En Salta, su filial inaugurada en 1981 ha promovido conciertos, becas y actividades formativas que acercan al público local artistas y propuestas de nivel internacional.