Lowrdez Fernández reapareció y dijo que está con gripe tras la denuncia de su madre por desaparición

Apareció Lowrdez Fernández. Después de días de incertidumbre y una denuncia por desaparición presentada por su madre, la ex Bandana rompió el silencio en sus redes sociales con un mensaje que llevó alivio a sus seguidores:

“Está todo bien, estoy engripada”, escribió la cantante, acompañando la publicación con una imagen desde su casa.

La breve aparición de Lourdes Fernández**, más conocida como Lowrdez, puso fin -al menos parcialmente- al misterio que rodeaba su paradero desde el 4 de octubre, fecha en la que su madre, Mabel López, aseguró haber perdido todo tipo de contacto.

Según el parte policial, la denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad, y luego derivada a la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal. López explicó que no recibía mensajes ni llamadas de su hija y que su teléfono permanecía inactivo desde hacía más de dos semanas.

Una investigación con giros y sospechas

Tras la presentación, personal policial acudió al domicilio de Palermo donde residía la artista. En el lugar fueron atendidos por Leandro García Gómez, ex pareja de Lowrdez, quien manifestó que ya no convivía con ella y que hacía tiempo no tenían contacto.

García Gómez -según registros judiciales- fue denunciado en 2022 por violencia de género, hecho que motivó a los investigadores a mantener especial cautela. El hombre grabó todo el procedimiento policial con su celular y se negó a que los agentes ingresaran sin una orden judicial.

Ante esa respuesta, la Policía decidió implantar una consigna permanente en el lugar, mientras el caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo del Dr. Javier Sánchez Sarmiento, con la Secretaría 136 del Dr. Juan Pablo Strifezza.

Actividad en redes y dudas

Mientras el operativo seguía su curso, un dato llamó la atención: las redes sociales de Lowrdez seguían activas. En sus cuentas aparecían publicaciones recientes, aunque no se sabía si las manejaba ella o alguien más. Esa confusión alimentó aún más las especulaciones sobre su paradero.

La aclaración pública de la cantante -aunque escueta- echó algo de luz sobre el caso, que combinaba elementos de conflicto familiar, exposición mediática y antecedentes judiciales. Su mensaje también generó alivio entre los fanáticos, muchos de los cuales habían impulsado campañas en línea pidiendo información sobre ella.

Una figura emblemática del pop argentino

Lourdes Cecilia Fernández, de 42 años, fue una de las voces más reconocidas del fenómeno Bandana, el grupo que surgió del reality Popstars a comienzos de los 2000 y marcó una era con éxitos como Guapas y Maldita noche. Tras la disolución de la banda, siguió una carrera solista y mantuvo una activa presencia artística y social.

Qué pasará ahora

Aunque la artista afirmó estar bien, el Ministerio Público Fiscal no cerró la denuncia y continuará con las actuaciones preventivas hasta confirmar formalmente que no existe riesgo alguno.

La aparición de Lowrdez -con un simple mensaje sobre una gripe- calmó la preocupación, pero dejó planteado un interrogante mayor: ¿cómo una denuncia por desaparición terminó convertida en un caso mediático cargado de sospechas y contradicciones?.

