Violencia y un pedido de disculpas: la polémica relación entre Lowrdez Fernández y Leandro García Gómez

Hay máxima preocupación por el paradero de Lowrdez Fernández, integrante de la recordada banda Bandana, luego de que su madre denunciara que la artista está desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre.

En la declaración que Mabel López presentó en la Justicia alertando la situación, también señaló a la pareja de su hija, Leandro García Gómez, con quien ella convivía.

Según la información que pudo acceder Noticias Argentinas, efectivos policiales se acercaron al domicilio otorgado y fueron atendidos por García Gómez. Enojado por el operativo, el hombre reveló que Lowrdez ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.

Además, negó que la policía ingrese a revisar la vivienda. Ante este escenario, se dispuso implantar una consigna policial en el lugar.

Su problemática relación con Leandro García Gómez

Lowrdez Fernández y Leandro García Gómez iniciaron su relación en plena pandemia por COVID-19, en el 2020, según revelo la propia artista en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, su amor termino abruptamente cuando la compositora lo denuncio públicamente por violencia de género a fines del 2022, compartiendo un polémico video de ella mostrando las imágenes de las supuestas agresiones a mano de su pareja.

“El amor no duele”, denunció la cantante en sus redes sociales. “Según él gritaba porque tenía ataques de pánico”, contó.

Finalmente, este año habría retomado su relación con Leandro e incluso le pidió perdón públicamente con un posteo que publicó en mayo, mostrándose arrepentida de haber realizado la denuncia.