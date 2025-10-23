PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
31°
23 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

José Luis Espert
Mariano Cúneo Libarona
Harina de banana
Precio del dólar
Gustavo Sáenz
Cambio de gabinete
Lio Messi
Lowrdez Fernández
Lowrdez Fernández
José Luis Espert
Mariano Cúneo Libarona
Harina de banana
Precio del dólar
Gustavo Sáenz
Cambio de gabinete
Lio Messi
Lowrdez Fernández
Lowrdez Fernández

DÓLAR OFICIAL

$1505.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Lissa Vera, otra de las integrantes de Bandana, confirmó que va a denunciar a la ex pareja de Lowrdez

La amiga de la artista, a quien habían reportada como desaparecida, comunicó que está yendo a Tribunales.
Jueves, 23 de octubre de 2025 14:24
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Lissa Vera, otra de las integrantes de Bandana, confirmó que va a denunciar a la ex pareja de Lowrdez Fernández, Leandro García Gómez, luego de la repercusión que tuvo la denuncia por supuesta desaparición de la artista.

Notas Relacionadas

“Esto yendo a Lavalle 1250, Tribunales, a formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez”, señala la historia que subió a sus redes sociales.

En una publicación anterior, Vera expuso que acompañaba a la mamá de la artista y que se encontraba preocupada por la situación actual de su amiga, motivo por el cual iba a radicar la denuncia correspondiente.

Ahora, la incógnita es saber el motivo de la acusación que llevará a cabo Lissa contra el empresario García Gómez.

En noviembre de 2022, Lowrdez había denunciado a su pareja por violencia de género, causa que quedó desestimada y por el que ella le pidió perdón años después.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD