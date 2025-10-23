Qué pasó con Lowrdez, la cantante de Bandana: tras una denuncia por desaparición, la Policía logró contactarse con ella

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires y autoridades judiciales se contactaron con Lourdes Fernández (Lowrdez), una de las integrantes del grupo musical Bandana y que fue reportada como desaparecida, pero no tienen conocimiento sobre su paradero ya que la víctima no quiere revelar donde se encuentra.

La fuerza de seguridad porteña y el área de Búsquedas de Personas entablaron una conversación por videollamada con la damnificada, quien no dio a conocer su ubicación, pero sí "quiere dar tranquilidad".

"La Policía sigue en contacto permanente con ella", confirmaron fuentes. La artista horas antes posteó un video en Instagram en el que afirma que sufrió una “gripe” y que estaba "perfecta".

Desde un comienzo, pese a dicho video, las autoridades habían expresado que, hasta no conocer el estado de salud o algún dato que confirme que estaba bien, no iban a cesar con la investigación.

La madre radicó una denuncia por “averiguación de paradero” y Lissa Vera, amiga y también miembro de la banda, pidió a la Justicia una restricción de acercamiento contra Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra Lowrdez en 2022.