Desapareció Lowrdez Fernández, ex Bandana: misterio, denuncias y una pareja bajo la lupa

El caso de Lowrdez Fernández, una de las voces más reconocidas del grupo pop Bandana, generó fuerte preocupación tras conocerse que su madre denunció su desaparición. Según la presentación judicial, no hay contacto con la cantante desde el 4 de octubre, y su familia asegura desconocer su paradero.

La denuncia fue radicada por Mabel López, madre de la artista, ante la Comisaría Vecinal 14B de la Ciudad de Buenos Aires. La mujer indicó que desde principios de mes no logra comunicarse con su hija y que todas las formas de contacto quedaron sin respuesta. El caso fue remitido a la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, que alertó a la seccional policial.

Pese a la denuncia, un detalle desconcertó a los investigadores: Lowrdez continúa activa en sus redes sociales, algo que abre un interrogante sobre si efectivamente se encuentra desaparecida o si se trata de un conflicto familiar.

Una relación bajo sospecha

En la denuncia también fue mencionado Leandro García Gómez, quien fue pareja de la cantante y, según registros judiciales, acusado por violencia de género en 2022.

Fuentes policiales revelaron que, tras recibir el aviso, efectivos se dirigieron al domicilio donde supuestamente residía la artista. Allí fueron atendidos por García Gómez, quien se mostró alterado y grabó todo el procedimiento con su celular.

Al ser consultado, el hombre aseguró que Lowrdez ya no vive en esa casa y que no mantienen vínculo sentimental. Además, advirtió a los agentes que solo permitiría una revisión con orden judicial.

Ante esa situación, la fuerza dispuso implantar una consigna policial permanente en la vivienda, mientras continúa la búsqueda y las pericias para determinar el paradero de la cantante.

Redes activas, pero sin rastros claros

El detalle que más confunde a los investigadores es que, según registros públicos, las cuentas de la artista siguen en movimiento, con publicaciones y actividad reciente. Sin embargo, no se pudo confirmar si ella es quien maneja sus perfiles o si alguien más accede a ellos.

Lowrdez Fernández, cuyo nombre completo es Lourdes Cecilia Fernández, fue una de las fundadoras del fenómeno Bandana, la agrupación femenina surgida en el programa Popstars a comienzos de los 2000.

Hasta el momento, no hubo comunicación oficial de la artista ni declaraciones de sus ex compañeras, mientras la denuncia sigue en curso y la Justicia analiza los próximos pasos.