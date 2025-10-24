Marcando tendencia: la expo moda que anticipó lo que se viene para el verano 2026

Cerrillos fue el epicentro de la moda salteña con la primera edición de Expo Moda, una feria que reunió a diseñadores, emprendedores y modelos en el Café Tres Cuartos, donde se marcaron las principales tendencias que dominarán el verano 2026.

El evento contó con la participación de Sofía Barrionuevo Modelos, la academia dirigida por Sofía Barrionuevo, quien destacó que su espacio busca “no solo enseñar a desfilar, sino también ayudar a descubrirnos y sacar lo mejor de cada uno”. La jornada combinó moda, música en vivo, sorteos y una fuerte impronta local que puso en valor el trabajo artesanal de los emprendedores cerrillanos.

Lino, texturas y color: el verano que se viene

Sobre la pasarela, 12 modelos lucieron prendas que adelantaron lo que será furor en los próximos meses: conjuntos de lino monocromáticos, prendas con encaje y microtul en remeras y polleras, y una paleta que apuesta a la frescura y naturalidad.

El calzado también tuvo su protagonismo, con la reaparición de sandalias y ojotas livianas, pensadas para los días más calurosos. En cuanto a los accesorios, la consigna fue clara: adiós a lo minimalista. Los collares, aros y pulseras grandes, en tonos plateados y dorados, se impusieron como complemento ideal para cualquier look.

Para quienes priorizan el movimiento, la feria también presentó una línea deportiva con colores neón y pasteles, combinando estilo y comodidad.

Un cierre con sello vanguardista

El desfile culminó con la presentación de la nueva colección de Lucas Dimoro, quien sorprendió con una propuesta audaz y sofisticada: una mezcla de animal print de vaca con tonos fucsia, sumando texturas como terciopelo y encaje para lograr un equilibrio entre lo clásico y lo disruptivo.

Sofía Barrionuevo expresó su agradecimiento “a Nare y a todos los que confiaron en nuestro trabajo” y celebró la posibilidad de “seguir impulsando el crecimiento y la visibilidad del diseño local”.

Con esta primera edición, Expo Moda Cerrillos se consolidó como un espacio de referencia para el talento regional, marcando las tendencias que vestirán el verano 2026 con estilo, identidad y creatividad salteña.