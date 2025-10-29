Un ex Deep Purple tocará en Salta: enterate cuándo y dónde será el show

El mítico Glenn Hughes, una de las voces más poderosas e influyentesen la historia del rock, llega por última vez a la Argentina en el marco de su Tour de Despedida 2025, para brindar una serie de conciertos inolvidables que repasarán los grandes clásicos de toda su carrera.

Reconocido mundialmente por su paso por Deep Purple, y por proyectos icónicos como Iommi/ Hughes, Hughes/Thrall, Black Country Communion, Trapeze y su sólida trayectoria solista, Hughes ofrecerá un recorrido sonoro por más de cinco décadas de historia, energía y virtuosismo. Cada show será una experiencia única donde el músico británico repasará las canciones que lo consagraron como “The Voice of Rock”.

FECHAS CONFIRMADAS EN ARGENTINA:

20 de noviembre de 2025 – Teatro Vorterix (Mar del Plata)

21 de noviembre de 2025 – Arena Sur (C.A.B.A.)

23 de noviembre de 2025 – Club Paraguay (Córdoba)

25 de noviembre de 2025 – Teatro del Huerto (Salta)

Glenn Hughes llega acompañado por una banda internacional de primer nivel y una puesta en escena impactante, para ofrecer un show cargado de emoción, potencia y nostalgia. Esta despedida será el cierre de una era gloriosa en la historia del rock, y una oportunidad irrepetible para los fans argentinos.