Marcela Feudale
Encuentro Gran Chaco Americano
Maxi López
Lionel Scaloni
José Luis Espert
Daniela Celis
Marcela Feudale
Morena Rial
Triple crimen de Florencio Varela
Espectáculos

Marcela Feudale renunció a LAM: los motivos

La panelista explicó por qué decidió abandonar el programa que conduce Ángel de Brito.
Viernes, 03 de octubre de 2025 16:37
Marcela Feudale es una de las panelistas de LAM que más se destaca, no solo por sus opiniones sino también porque es la locutora del ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito. Sin embargo, decidió dar un paso al costado porque recibió una propuesta laboral que no pudo rechazar.

Según contó Feudale, optó por irse del programa porque el nuevo proyecto la tendrá como conductora de un ciclo de actualidad. “He recibido una propuesta para estar en Radio 10 en el mismo horario que LAM. Voy a conducir de 20 a 22 h, con un equipo muy lindo de gente”, explicó.

“También me ofrecieron escribir en el portal con firma y una serie de cosas más. Voy a hacer actualidad y política con humor. Van a estar Jorge AlperinValeria DelgadoSebastián Fernández y Osvaldo Príncipi, sumó Feudale, que debutará en noviembre con su ciclo “Feudalísima”.

“De acá me iré en 15 días”, aseguró la locutora, que fue felicitada por sus compañeras. Matilda Blanco se emocionó hasta las lágrimas por la despedida de su compañera.

 

 

 

