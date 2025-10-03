¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
3 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Lionel Scaloni
José Luis Espert
Daniela Celis
Marcela Feudale
Morena Rial
Triple crimen de Florencio Varela
Encuentro del Gran Chaco Americano
Triple crimen de Florencio Varela
control de gendarmería
Lionel Scaloni
José Luis Espert
Daniela Celis
Marcela Feudale
Morena Rial
Triple crimen de Florencio Varela
Encuentro del Gran Chaco Americano
Triple crimen de Florencio Varela
control de gendarmería

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Escapó de un control y desató el enojo de los gendarmes: el video que impacta en el norte de la provincia

El hecho ocurrió este viernes al mediodía en la ruta nacional 34 entre Colonia Santa y Urundel. Luego de evadir el control, el conductor de la camioneta casi atropella a un gendarme. 
Viernes, 03 de octubre de 2025 18:07
Un conductor casi atropella a un gendarme y provocó el enojo de los uniformados en la ruta nacional 34. Foto: captura de video.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un grave incidente se registró este viernes alrededor de las 13 sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo comprendido entre Colonia Santa y Urundel, en el norte salteño. Un conductor que circulaba en una camioneta evadió un control vehicular de Gendarmería Nacional y, en su intento de fuga, realizó maniobras peligrosas que estuvieron a punto de causar una tragedia.

Según las primeras versiones, al advertir la presencia de los efectivos, el conductor giró en “U” de manera repentina y escapó por la banquina a gran velocidad, poniendo en riesgo a los uniformados y a otros automovilistas. En medio de la persecución, la camioneta recorrió varios metros hasta que impactó de lleno contra la parte trasera de un camión, quedando incrustada en el vehículo de gran porte.

 

Testigos registraron en video el momento posterior al choque, donde se observa a varios gendarmes visiblemente enojados, golpeando las puertas de la camioneta para que el conductor saliera. “¡Hacelo bajar!”, gritaba uno de los efectivos mientras otros intentaban abrir a la fuerza la puerta delantera, que habría quedado trabada por el impacto. Incluso golpearon las ventanillas traseras en un intento por ingresar al vehículo.

Así quedó la camioneta incrustrada con la parte trasera de un camión. Foto: Facebook Emiliano Gutiérrez

Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales, generando conmoción por la peligrosidad de la maniobra y la fuerte reacción de los agentes.

Una ambulancia acude al lugar del accidente. Foto: Facebook: Alex Cruz

Gendarmería Nacional no emitió hasta el momento un comunicado oficial, por lo que se desconoce el estado de salud del conductor, las razones por las que intentó evadir el control y si hubo personas detenidas.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta 34 permaneció completamente cortada durante varias horas, afectando el tránsito en la zona norte de la provincia al menos hasta las 17.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD