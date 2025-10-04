Los Nocheros actúan en el Teatro Provincial

Los Nocheros, una de las bandas más emblemáticas del folclore, llegarán al Teatro Provincial de Salta para ofrecer un espectáculo que promete emocionar y sorprender. Hoy, Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel se reencontrarán con el público salteño en una noche que combinará la fuerza de sus grandes clásicos con la frescura de sus nuevos sonidos.

En el marco de una temporada brillante y nuevas canciones, Los Nocheros celebran el lanzamiento de su más reciente sencillo "El amor es un viento que regresa", que ya acumula miles de reproducciones en plataformas digitales.

Lo nuevo y los clásicos de Los Nocheros

La velada en el Provincial será una oportunidad imperdible para disfrutar en vivo de este nuevo tema, junto a un recorrido por las canciones que marcaron la historia del grupo y la memoria de varias generaciones, entre ellas Entre la tierra y el cielo, La Yapa, Chacarera del rancho, y muchas más.

Con una puesta de primer nivel, la agrupacion espera con ansias el encuentro con la familia salteña.

Además, el consagrado conjunto celebrarará su 39º aniversario con un inolvidable show. Todo hace preveer que no será un cumpleaños más, ya empezó a generarse enorme expectativa entre los seguidores de los "hombres de negro". Ya se palpita entre los amantes de éste género "Con mi señora estamos ansiosos por el espectáculo de Los Nocheros, muy pocas veces lo pudimos ver en vivo. Para nosotros seguramente será algo inolvidable", dijo un fans del grupo.

Este evento especial marcará un hito en la carrera del grupo, que ha sabido conquistar a generaciones con su inigualable música y carisma. Los Nocheros, reconocidos como una de las bandas más emblemáticas del país, ofrecerán un espectáculo único en su ciudad de origen.