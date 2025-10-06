Eligieron a David Guetta como el DJ N° 1 del mundo

David Guetta fue coronado como el DJ N°1 del mundo de acuerdo con el anuncio de DJ Mag sobre los Mejores 100 DJ de 2025, en una ceremonia en Ibiza. El histórico galardón llega 14 años después de su primera corona en 2011, que fue continuada con un hechizo de dominio durante la década de 2020, en donde ganó el título en 2020, 2021 y 2023.

Tras conseguir el primer puesto en la encuesta pública este año, el francés se convirtió en la tercera persona en ganar el título cinco veces, junto a Martin Garrix y Armin van Buuren. Ahora, después de cuatro décadas de carrera, Guetta continúa operando a toda velocidad, lanzando un single por mes durante el año pasado. 2025 fue uno de sus años más variados, con lanzamientos que incluyeron el sencillo con influencias de trap y hip-hop ‘Lucky’ con MORTEN, colaboraciones con Afrojack, Martin Garrix, Hypaton, Nicky Romero, Hugel, MK, Fatboy Slim y un nuevo sencillo con Sia, además del remix con el grupo de K-pop de ficción Huntr/x.

Acerca de su galardón que hace historia, David Guetta comentó: "Ganar el premio de los Mejores 100 DJ nuevamente, por quinta vez, es un honor; representa mucho para mí porque la mejor sensación de mi vida es, de verdad, tocar música nueva ante el público y ver su reacción. Puede sonar loco, pero sigo haciendo música todos los días, porque lo veo como un pasatiempo y una pasión. Lo más excitante para mí es ser creativo y alejarme de lo que todo el mundo hace”.

Lo consagraron en Ibiza

Por primera vez en la historia de los Mejores 100 DJ, el DJ N°1 del mundo fue coronado en vivo en Ibiza, en el recién abierto [UNVRS]. David Guetta interpretó un set de dos horas de duración, como parte de un evento de géneros múltiples que incluyó a Armin van Buuren, Miss Monique, Boris Brejcha, Indira Paganotto y Jazzy.

DJ Mag es una revista sobre música electrónica, DJ y cultura de discotecas que se originó en Reino Unido en 1991. Siendo mucho más que una revista, el medio de gran influencia se convirtió en una marca multimedia local con oficinas en 17 países, una audiencia global de 74 millones y propiedades que abarcan editoriales, medios digitales, video y eventos.

Qué significa este premio

Los 100 Mejores DJ comenzó como una lista curada editorialmente de 100 DJ para celebrar la 100° edición de DJ Magazine en 1993, que luego evolucionó en una elección pública que se convirtió en la encuesta de música más importante del mundo, ofreciendo un panorama reconocido en todo el mundo sobre los artistas de la música electrónica internacional. Sin nominaciones ni criterios de ingreso, Los 100 Mejores DJ es una encuesta abierta decidida por el voto público.

Un poco de David Guetta

DJ, Productor, Artista, David Guetta es un pionero de la música, un ícono internacional y el más prestigioso artista de música electrónica de nuestra generación. Tiene más de 75 millones de oyentes mensuales, 50.000 millones de reproducciones, 40 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, dos premios Grammy y 14 nominaciones al Grammy, además de 110 millones de seguidores en sus redes sociales. Fue elegido como el mejor DJ del mundo en el Top 100 de DJ Mag cinco veces y ganó el premio como Mejor Artista de Música Electrónica en los MTV Europe Music Awards seis veces.

Obtuvo el segundo puesto en el Top 100 de DJ Mag y 1001Tracklists Top Producers de 2024, además de cuatro LOS40 Music Awards, el premio “Intérprete Dance del Año” en los iHeart Radio Music Awards y “DJ del Año” en los NRJ Music Awards. Además, fue nombrado Mejor Productor en 1001Tracklists, además de lograr el premio “Productor del Año” en los BRIT. En 2025, Guetta obtuvo su tercer iHeartRadio Music Award en la categoría Artista Dance del Año.

Guetta es el DJ N°1 en Spotify y se mantiene constante en el Top 10, con un pico en el N°4 entre los artistas más escuchados de la plataforma en todo el mundo. Guetta ha colaborado con algunas de las estrellas más importantes, como SIA, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Shakira, OneRepublic, Ariana Grande, Kid Cudi, J Balvin, Becky Hill y Raye, entre otras. Ese trabajo generó numerosos éxitos tanto en el espacio de la música electrónica como del pop. 12 canciones superaron los 1.000 millones de reproducciones, tales como “Hey Mama” (3.400 millones), el esperado single que le siguió al monstruo del streming N°1 de Spotify “I’m Good (Blue)” (3,500 millones) que obtuvo 3.000 millones de reproducciones y ascendió simultáneamente al N°1 de los charts Top 40 y Dance Radio de Estados Unidos, y “Titanium” (2,800 millones) y “I Don’t Wanna Wait” con OneRepublic, lanzado en 2024 y que fue un gran éxito en todo el mundo con más de 900 millones de reproducciones. 7 singles de Guetta llegaron también al N°1 de ese chart en Reino Unido.

Su último éxito con Sia

En su éxito más reciente, “Beautiful People”, vuelve a formar equipo con Sia. Como gran talento creativo en varios géneros, Guetta se fortaleció cada vez más en su proyecto alternativo Future Rave junto a Morten y trabaja en nuevos trabajos para su alias Jack Black. Guetta siempre ha mantenido un alto nivel en sus actuaciones en vivo, como su memorable serie ‘United At Home’ durante la pandemia, en donde realizó shows en el Museo del Louvre de París, el Burj Khalifa en Dubai, el Icon Brickell de Miami, y en la terraza del Rockefeller Center, recaudando 2 millones de dólares para donar a numerosas instituciones benéficas. Su continua experiencia en shows en vivo puede experimentarse durante sus dos residencias en Ibiza este verano boreal: en la discoteca más nueva y más grande de la isla [UNVRS] y en Ushuaïa Ibiza con la legendaria fiesta F*** Me I’m Famous!

El artista acaba de anunciar su nuevo single junto a Teddy Swims y Tones & I para el 10 de octubre, mientras que el 11 estará en Creamfields Argentina 2025, en el Parque de la Ciudad.