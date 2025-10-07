Marley criticó a Santiago del Moro: "Su emoción fue rara"

Marley volvió a la Argentina y no se quedó afuera de la polémica por la última entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión 2025, que fueron conducidos por Santiago del Moro.

"Estoy de acuerdo en el que el Martín Fierro es raro, hay cosas que no tienen lógica, pero también es ridículo decir que alguien no gane porque ya ganó el año pasado porque sino es una repartija de premios", comentó el conductor de "Por el mundo", durante una entrevista con "Puro Show".

Marley sostuvo que muchos sospechan que muchos ganadores fueron elegidos a dedo: "Sospecho de muchos rubros que es así, que alguien pida una auditoría y vemos. En algún momento se tiene que aclarar".

El conductor también opinó sobre la labor de su colega, a quien ya había criticado en otras oportunidades, tal vez por haber tomado su lugar en Telefe como el animador más destacado del canal.

"La emoción de él fue rara. Si abro el sobre y veo que dice Marley, me emociono en el momento. Cómo voy a abrir el sobre, ver el nombre, leerlo y emocionarme 15 minutos después, eso es lo que hay que cambiar, no puede ser que todo el mundo sepa los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa", aseguró Marley.

"Lo hice ocho veces, si me toca de nuevo lo haré, pero la verdad que la pasé mejor en Japón que sentado ahí", reconoció el conductor.