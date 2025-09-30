Todos de pie para ovacionar a Mirtha Legrand: recibió el Martín Fierro Leyenda de la Televisión

La gala de los Premios Martín Fierro de la Televisión 2025 vivió uno de sus momentos más conmovedores cuando Mirtha Legrand fue sorprendida con la entrega del Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión.

El auditorio entero se puso de pie para aplaudirla y ovacionarla durante varios minutos, mientras se proyectaba un emotivo video que recorrió su inigualable trayectoria. La conductora no pudo ocultar las lágrimas y recibió el galardón visiblemente emocionada.

“No sabía nada, esto fue una sorpresa maravillosa. Gracias de corazón, este premio es muy importante para mí. Empecé en esta profesión siendo muy jovencita, en un saloncito chiquito… y miren todo lo que pasó después”, expresó conmovida.

Entre aplausos y gritos de cariño, Mirtha también aprovechó para dejar un mensaje a sus colegas: “Sigan trabajando, sigan luchando. La televisión argentina es maravillosa y hay que defenderla siempre”.

Con este galardón, la “Chiqui” suma 42 premios Martín Fierro a lo largo de su carrera, consolidándose como la figura más reconocida de la pantalla nacional.

La ceremonia no solo celebró su trayectoria, sino que confirmó, una vez más, el lugar único que ocupa en la historia de la televisión argentina.