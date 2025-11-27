PUBLICIDAD

Especial
Gimnasia y Tiro
Jacinta Condorí
Gustavo Sáenz
Tragedia en Mar del Plata
Incendio en Hong Kong
Salta Basket
Liga Profesional de Fútbol
El Tribuno en Zambia
Liga Salteña de Fútbol
Deportes

La Liga Salteña inhabilitó a Marcelo Mentesana y Mauricio Chaneton por “alentar conductas inmorales”

La entidad madre del fútbol salteño los suspendió a raíz de declaraciones y acciones consideradas como un respaldo a “conductas inmorales” vinculadas a la intervención de la LSF y a su titular, Sergio Chibán.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 18:46
Marcelo Mentesana y Mauricio Chaneton fueron inhabilitados por la LSF.
El Tribunal de Penas de la Liga Salteña de Fútbol (LSF) emitió un fallo significativo que impacta de lleno en la dirigencia de Gimnasia y Tiro. El presidente de la institución, Marcelo Mentesana, y el titular de la Subcomisión de Fútbol, Mauricio Chaneton, fueron inhabilitados para ejercer sus cargos, tanto en el club como en la entidad madre, a raíz de declaraciones y acciones consideradas como un respaldo a “conductas inmorales” vinculadas a la intervención de la LSF y a su titular, Sergio Chibán.

Las sanciones

El fallo establece penalidades de distinta gravedad para cada dirigente:

Marcelo Mentesana: recibió 42 meses de suspensión, una de las sanciones más severas aplicadas a un directivo en los últimos años dentro del ámbito local.
Mauricio Chaneton: fue sancionado con 18 meses de suspensión, quedando igualmente inhabilitado para continuar en funciones.

Ambos quedan imposibilitados de desempeñar tareas dentro del fútbol federado mientras dure la sanción.

Alcance de la inhabilitación

El Tribunal fue explícito respecto de las restricciones:

Los directivos no podrán ejercer ningún rol en Gimnasia y Tiro ni en la Liga Salteña.
Se les prohíbe asistir a reuniones de Comisión Directiva y/o Subcomisiones de la institución.

Posibilidad de descargos

Tanto Mentesana como Chaneton tienen derecho a presentar sus descargos en las próximas horas. Una vez recibidas las defensas, el Tribunal evaluará si corresponde modificar, confirmar o ampliar las sanciones.


 

