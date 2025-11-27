La Liga Salteña inhabilitó a Marcelo Mentesana y Mauricio Chaneton por “alentar conductas inmorales”

El Tribunal de Penas de la Liga Salteña de Fútbol (LSF) emitió un fallo significativo que impacta de lleno en la dirigencia de Gimnasia y Tiro. El presidente de la institución, Marcelo Mentesana, y el titular de la Subcomisión de Fútbol, Mauricio Chaneton, fueron inhabilitados para ejercer sus cargos, tanto en el club como en la entidad madre, a raíz de declaraciones y acciones consideradas como un respaldo a “conductas inmorales” vinculadas a la intervención de la LSF y a su titular, Sergio Chibán.

Las sanciones

El fallo establece penalidades de distinta gravedad para cada dirigente:

Marcelo Mentesana: recibió 42 meses de suspensión, una de las sanciones más severas aplicadas a un directivo en los últimos años dentro del ámbito local.

Mauricio Chaneton: fue sancionado con 18 meses de suspensión, quedando igualmente inhabilitado para continuar en funciones.

Ambos quedan imposibilitados de desempeñar tareas dentro del fútbol federado mientras dure la sanción.

Alcance de la inhabilitación

El Tribunal fue explícito respecto de las restricciones:

Los directivos no podrán ejercer ningún rol en Gimnasia y Tiro ni en la Liga Salteña.

Se les prohíbe asistir a reuniones de Comisión Directiva y/o Subcomisiones de la institución.

Posibilidad de descargos

Tanto Mentesana como Chaneton tienen derecho a presentar sus descargos en las próximas horas. Una vez recibidas las defensas, el Tribunal evaluará si corresponde modificar, confirmar o ampliar las sanciones.



