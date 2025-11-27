PUBLICIDAD

Casa de Salta
Rosario de Lerma
Especial
Gimnasia y Tiro
Jacinta Condorí
Gustavo Sáenz
Tragedia en Mar del Plata
Incendio en Hong Kong
Salta Basket
Liga Profesional de Fútbol
Deportes

Salta Basket consiguió un ajustado triunfo en el suplementario 67 a 65 ante Huracán Las Heras

Sumaron su cuarta victoria en seis partidos y ahora afrontarán dos compromisos como visitantes en La Rioja.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 18:16
Foto: Salta Basket
Salta Basket volvió a la senda del triunfo al imponerse por 67-65 ante Huracán Las Heras en el tiempo suplementario. El encuentro se disputó en el estadio Delmi y tuvo que definirse en los cinco minutos extras luego de finalizar 57-57 en el tiempo regular.

El equipo dirigido por Ricardo De Cecco arrancó mejor el partido, con un primer cuarto favorable tanto en juego como en eficacia ofensiva. Sin embargo, el conjunto mendocino reaccionó en el segundo parcial, emparejó las acciones y se fueron al descanso largo igualados en 29-29.

Foto: Salta Basket

Durante el tercer cuarto el trámite se volvió más disputado y físico. Salta Basket logró un leve control del juego apoyado en el trabajo defensivo y en la penetración de la zona de ataque. El local ingresó al último período arriba por 44-41.

El cuarto final fue parejo, con bajo goleo y muchos errores en ambos equipos. Salta tuvo oportunidades para cerrar el partido en el tiempo reglamentario, pero no logró concretarlas, mientras que Huracán Las Heras logró igualar con un doble de Emiliano Correa sobre el cierre, forzando así el tiempo extra.

Foto: Salta Basket

En el suplementario apareció el aporte decisivo del estadounidense Chance Hunter, quien convirtió puntos claves en momentos determinantes. El local también se sostuvo desde la defensa, lo que le permitió cerrar el encuentro por una diferencia mínima.

Los infernales sumaron así su cuarto triunfo en seis presentaciones en la temporada y ahora deberán afrontar una gira por La Rioja, donde jugarán el 4 y el 6 de diciembre en condición de visitantes.

Temas de la nota

