29°
25 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Maltrato animal en Salta
Miranda
Estudiantes de Buenos Aires
Copa Mundial 2026
Primera Nacional
Metán
Liga Argentina de Básquet
Denuncia de mala praxis
El Puma Rodríguez
Deportes

Salta Basket: de la derrota con Jujuy Basket, a un nuevo desafío como local

Los Infernales no pudieron en el clásico y cayeron 80-73 ante el elenco jujeño. Sin tiempo para lamentos, el equipo dirigido por Ricardo De Cecco buscará la recuperación inmediata este miércoles cuando reciba a Huracán de Las Heras por una nueva fecha de La Liga Argentina de Básquet. 
Martes, 25 de noviembre de 2025 18:04
El estadio Delmi fue testigo del regreso de un clásico picante: Salta Basket recibió a Jujuy Básquet con la ilusión de estirar su buen arranque de temporada. Sin embargo, el anfitrión no tuvo su noche más lucida y terminó cediendo ante la visita por 80-73.

El trámite comenzó favorable para los salteños, que se llevaron el primer cuarto por la mínima, mostrando la intensidad característica de los equipos de Ricardo De Cecco. No obstante, a partir del segundo parcial, el encuentro se emparejó y la visita, dirigida por Guillermo Tasso, comenzó a sacar ventajas capitalizando una mayor efectividad desde la línea de 6,75 metros. Mientras Jujuy castigaba desde el perímetro, a Salta se le mojó la pólvora y "no tuvo el fuego" de otras veladas.

A pesar de que la visita llegó a sacar una máxima de 12 puntos en el capítulo final, Los Infernales nunca bajaron los brazos. Con un enorme despliegue de Nicolás Álvarez -quien batalló en la pintura, reboteó y anotó-, sumado a los aportes de Tomás Botta y Chance Hunter, el local redujo la diferencia a cinco puntos, poniendo suspenso al cierre. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó para evitar la caída frente a un rival que tuvo en Ramiro Stehli y Santiago Ibarra a sus mejores artilleros.

Borrón y cuenta nueva: llega Huracán

Salta Basket tendrá la oportunidad de levantar el aplazo en cuestión de horas. Este miércoles, a partir de las 22, recibirá a Huracán de Las Heras (Mendoza).

El objetivo es claro: dejar atrás el traspié del clásico y retomar la se

nda de la victoria que el equipo supo construir con dos triunfos en Santa Fe y uno en casa ante Villa San Martín.

De Cecco buscará que sus dirigidos recuperen la memoria basquetbolística y la solidez defensiva para regalarle una alegría a su gente.

No será una tarea sencilla. El conjunto mendocino, comandado tácticamente por Agustín Ariel Pujol, llega en alza tras derrotar el martes a Estudiantes de Tucumán por 75-64. Un dato no menor para la defensa salteña será la presencia de Emiliano Correa, exjugador de Salta Basket, quien viene de ser clave en la conducción y cierre del partido para los de Las Heras.

 

Para tener en cuenta

Para todos los fanáticos que deseen apoyar al representante norteño en la segunda división del básquet nacional, las entradas estarán disponibles en las boleterías del estadio una hora antes del juego.

  • Valor general: $8.000.
  • Medios de pago: Efectivo, tarjeta o transferencia.
  • Venta digital: A través de la plataforma Basquet.ID.

Ficha del Partido

  • Encuentro: Salta Basket vs. Huracán Las Heras (Mendoza)
  • Día: Miércoles 26 de noviembre.
  • Hora: 22:00.
  • Estadio: Polideportivo Delmi.
  • Árbitros: Jorge Gustavo Chávez y Ariel Fernando Mukdsi.
  • Comisionado Téc.: Román Guantay.

Planteles

Salta Basket (Local): Chance Hunter, Bruno Abratte, Tomás Botta, Martín Gómez, Valentín Villalobos, Miqueas López, Facundo Binda, Cristian Linares, Nicolás Álvarez, Máximo Genitti, Maximiliano Torino, Tiziano Ortega y Thiago Griffel. DT: Ricardo De Cecco.

Huracán (Visita): Ramiro Méndez Álvarez, Octavio Lagger, Samuel Desouza, Franco Minetti, Fabrizio Ramiz, Benjamín Marchiaro, José Vargas, Martín Irrutia, Juan Tizza, Emiliano Correa, Álvaro Muñoz y Lucas Musante. DT: Agustín Pujol.

Próximos compromisos de Salta Basket

  • 04/12: vs. Fusión Riojana (Visitante - La Caldera Verde).
  • 06/12: vs. Amancay La Rioja (Visitante - Club Atlético Riojano).
  • A confirmar: vs. Colón de Santa Fe (Local - Estadio Delmi).

Temas de la nota

