PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
27 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salario mínimo
Moto secuestrada
Se normaliza el tránsito
Causa por corrupción
Narcotráfico en Salta
aumento en jubilaciones
cumbre de gobernadores
Doble siniestor vial en Salta
Colonias de vacaciones
Salario mínimo
Moto secuestrada
Se normaliza el tránsito
Causa por corrupción
Narcotráfico en Salta
aumento en jubilaciones
cumbre de gobernadores
Doble siniestor vial en Salta
Colonias de vacaciones

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Doble siniestor vial en Salta

Choque con colectivo, fuga en moto y colisión contra un contenedor: peligrosa secuencia en pleno centro

Un joven de alrededor de 20 años robó el automóvil de su padrastro y protagonizó una secuencia de siniestros viales en el centro de la ciudad. Primero chocó a gran velocidad contra un colectivo de un corredor de Saeta en Adolfo Güemes y Necochea. Luego escapó en una moto junto a un amigo y terminó colisionando contra un contenedor en la esquina de Jujuy y Urquiza. Todo fue seguido por cámaras del Sistema de Emergencias 911.

Mariano Alberto Gil
Jueves, 27 de noviembre de 2025 09:20
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una peligrosa secuencia de hechos viales ocurrió en el centro de la ciudad, cuando un joven de aproximadamente 20 años, presuntamente en estado de ebriedad, robó el automóvil de su padrastro, chocó contra un colectivo y luego volvió a protagonizar un segundo impacto mientras se daba a la fuga en una moto.

El primer episodio se registró en la intersección de Adolfo Güemes y Necochea, donde el joven impactó violentamente contra un colectivo de un corredor de Saeta. Según relataron testigos, el vehículo circulaba a alta velocidad y el choque fue tan fuerte que el auto terminó subido a la vereda, a centímetros de ingresar a un comercio de la zona.

Como consecuencia del impacto, el automóvil quedó con su parte delantera completamente destruida. Minutos más tarde llegó al lugar el dueño del vehículo, padrastro del conductor, quien indicó ante la policía que el joven le había sustraído el auto sin autorización.

Fuga en moto y choque contra un contenedor

Tras el choque contra el colectivo, el conductor abandonó el vehículo y huyó en una moto que le había facilitado un amigo en el lugar del hecho. Se subió a la moto y escapó por distintas calles del centro.

La fuga terminó minutos después en la esquina de Jujuy y Urquiza, donde, mientras circulaban en la moto, chocó contra un contenedor, en un segundo siniestro vial ocurrido en plena vía pública.

Toda la secuencia fue registrada por las cámaras fue seguida por el Sistema de Videovigilancia del 911, lo que permitió a la policía reconstruir el recorrido y confirmar que se trataba de los mismo joven involucrados en ambos episodios.

Intervención policial y traslado

Tras la colisión contra el contenedor, efectivos policiales lograron interceptarlos. Los dos jóvenes, ambos de unos 20 años, fueron demorados. El conductor fue trasladado en una ambulancia del Samec al Hospital San Bernardo, donde permanece bajo custodia policial.

Según fuentes oficiales, el joven presentaba signos evidentes de consumo de alcohol, por lo que se le realizará el correspondiente test de alcoholemia en el nosocomio. El joven está con custodia policial. Una vez que las autoridades médicas le den el alta, deberá comparecer ante la Justicia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD