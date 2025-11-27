PUBLICIDAD

Salario mínimo
Moto secuestrada
Se normaliza el tránsito
Causa por corrupción
Narcotráfico en Salta
aumento en jubilaciones
Nacionales

ANSES oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

El organismo dio a conocer los nuevos montos que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en el último mes del año. 
Jueves, 27 de noviembre de 2025 08:41
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 2,34% en los haberes de diciembre para jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el último mes del año, se da en línea con el dato de inflación de octubre, siendo formalizados mediante las Resoluciones 359 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 2025, será de $340.879,59″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.293.796,92.

Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, y además en este mes se suma para todos los haberes el cobro del aguinaldo, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $403.150 a $581.319.

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38
Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $114.808,17 y $3.731.212,01, respectivamente, a partir del período devengado diciembre de 2025.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $155.936,86. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $272.703,67. Con el bono de $70.000 y el aguinaldo, la PUAM ascenderá a $479.055.

Asignaciones familiares

Por otro lado, con la suba oficializada, los titulares de asignaciones universales para protección social pasarán a cobrar:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: $122.492 (valor general)
AUH y Embarazo - Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires): $159.240
AUH y Asignación Familiar Prenatal para trabajadores del sector formal - Valor general
Ingreso grupo familiar (IGF) no supera los $948.361: se cobrará por hijo $61.252.
IGF superior a $948.361 y de hasta $1.390.864: se cobrará por hijo $41.316.
IGF superior a $1.390.864 y de hasta $1.605.800: se percibirá por hijo $24.990. 
IGF mayor a $1.605.800 y de hasta $5.022.048, se cobrará por hijo $12.892.
Asignación por Hijo con Discapacidad - Valor general
Ingreso grupo familiar (IGF) no supera los $948.361: se cobrará por hijo $199.434.
IGF superior a $948.361 y de hasta $1.390.864: se cobrará por hijo $141.086.
IGF superior a $1.390.864: se percibirá por hijo $89.043.

Monotributo

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo y prenatal varían según la categoría:

Categorías A: $61.252
Categoría B: $41.316
Categoría C: $24.990
Categorías D, E, F, G: $12.892

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:

Nacimiento: $71.396
Adopción: $426.877
Matrimonio: $106.904

Ayuda Escolar Anual: $42.039 (valor general)

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $2.511.024 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

