18°
1 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1460.00

Nacionales

En octubre aumentarán las jubilaciones y pensiones: conocé cuánto es el nuevo monto

Además, los beneficiarios de haberes mínimos percibirán un bono extraordinario de 70 mil pesos.
Miércoles, 01 de octubre de 2025 17:13
En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones registrarán un aumento del 1,88%, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC. La medida fue confirmada por ANSES.

Además del incremento, los titulares de haberes mínimos recibirán un bono extraordinario de 70 mil pesos, elevando el total a 396.298,38 pesos. Esto incluye 326.298,38 pesos correspondientes al haber mínimo actualizado y los 70 mil pesos del bono. Aquellos jubilados y pensionados que superen el haber mínimo recibirán un bono proporcional, de manera que ningún beneficio supere los 396.298,38 pesos.

En detalle, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los 331.038,70 pesos (261.038,70 pesos de haber con aumento + 70 mil de bono). Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez llegarán a 298.408,87 pesos (228.408,87 pesos de haber con aumento + 70 mil de bono).

Respecto a las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de 117.252 pesos, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará 381.791 pesos. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos será de 58.631 pesos.

