19°
27 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Moto secuestrada

Secuestraron una moto con motor adulterado en barrio Santa Ana: Un joven fue demorado

Lo que parecía una circulación más en un barrio residencial del sudeste capitalino derivó en un procedimiento por irregularidades graves: una motocicleta con el motor adulterado y el chasis sin numeración visible. El conductor fue demorado y la Justicia ya investiga el origen del rodado.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 06:49
El joven que fue demorada por conducir una moto con el moto adulterado.
En las calles de barrio Santa Ana, donde conviven casas familiares, comercios barriales y un movimiento constante de motos, una simple verificación vehicular abrió una investigación por un rodado sin identidad legal.

Durante un patrullaje preventivo, efectivos de la Sección Motorista de Emergencia Policial detectaron una moto cuya documentación y características llamaron la atención. Al realizar el control de rigor, los uniformados comprobaron que la numeración del motorestaba adulterada y que la correspondiente al chasis había sido suprimida.

Estas modificaciones son consideradas señales claras de irregularidad, ya que buscan ocultar el origen real del vehículo. En muchos casos, este tipo de maniobras se vincula con motos robadas o ingresadas al circuito ilegal de reventa.

Ante la situación, el conductor, un joven mayor de edad, fue demorado por disposición del personal interviniente y trasladado para su identificación y averiguación de antecedentes. En tanto, la motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Fiscalía Penal de la jurisdicción.

Desde el entorno policial indicaron que este tipo de casos son cada vez más frecuentes en distintos puntos de la ciudad y que forman parte de una problemática más amplia vinculada al robo y comercio ilegal de motocicletas.

Ahora será la Fiscalía Penal la encargada de avanzar con la investigación para determinar si el rodado tiene pedido de secuestro, si fue denunciado como robado o si forma parte de una red de comercialización ilegal. También deberá resolver la situación procesal del joven demorado.

Finalmente, desde la fuerza insistieron en que, al momento de adquirir un vehículo usado, es fundamental verificar la identidad del rodado, exigir toda la documentación y realizar los trámites de transferencia correspondientes, ya que circular con un vehículo con numeración adulterada constituye un delito, aun si se actuó de buena fe.

 

