Donald Trump redobla la presión sobre Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció ayer que solucionará sus diferencias con el Gobierno de Venezuela "por las buenas o por las malas". El mandatario formuló estas declaraciones desde el Air Force One. "Si podemos salvar vidas, si podemos hacerlo de la manera fácil, está bien. Y si toca por las malas, pues también", comentó Trump a los periodistas.

Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión le cuestionó sobre por qué dialogar con el presidente venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: "Podría hablar con él, ya veremos", respondió el republicano.

Las declaraciones de Trump se dan en medio de la cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela debido al despliegue militar de EEUU en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno venezolano cree que se trata de un intento de invasión.

Conversaciones

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo ayer que son bienvenidas las conversaciones directas entre Maduro y Trump, quien ha defendido que sus contactos con el líder chavista son para "salvar muchas vidas".

Saab confió en que "vencerá el diálogo", en medio de las tensiones con EEUU, que mantiene desde agosto pasado un inédito despliegue naval y aéreo en el Caribe. En este sentido, dijo que Maduro ha tenido "el pulso claro para el diálogo y para que las diferencias con la administración estadounidense, se diriman por la vía de la conversación".

El titular del MP rechazó los ataques de EEUU contra una veintena de lanchas en el Caribe, que han dejado unos 80 muertos, y que el Gobierno estadounidense asegura transportaban drogas.