Elevan a juicio un brutal crimen

El 30 de junio de 2024, el asesinato de Adrián Pérez, un recaudador de dinero de bingos, conmocionó a la comunidad de Tartagal y generó una investigación que, finalmente, llevará a juicio a tres hombres acusados de homicidio criminis causae. La causa, que podría convertirse en el primer juicio por jurado en el distrito, fue elevada a juicio por el juez Ricardo Hugo Martoccia.

El crimen ocurrió en el predio del Círculo Argentino de Tartagal, donde la víctima llegó para cobrar una importante suma de dinero de un vendedor. En el lugar, Pérez fue atacado por tres hombres con armas blancas, quienes lo mataron para robarle el dinero que supuestamente llevaba consigo. Tras el homicidio, los acusados transportaron el cuerpo de la víctima en su camioneta hasta un basural en General Mosconi, donde intentaron borrar las huellas del crimen quemando tanto el vehículo como el cadáver.

La investigación, que avanzó gracias a la pericia de cámaras de seguridad y testimonios, reveló que los tres hombres, de entre 32 y 58 años, habían planeado el asesinato para ocultar el robo de aproximadamente 10 millones de pesos, los cuales habían sido sustraídos de la víctima. Además, en los allanamientos realizados en el predio del Círculo Argentino, se encontraron sobres con el dinero robado, aunque no se pudo confirmar si correspondían al total de lo que la víctima había recaudado.

El fiscal Gonzalo Vega sostuvo que el crimen fue perpetrado para encubrir el robo y detalló que, aunque los acusados intentaron destruir el cuerpo con acelerantes, no lograron quemarlo por completo, lo que permitió la identificación de la víctima mediante estudios de ADN.

A medida que la causa avanza, se espera que el juicio sea un hito en Tartagal, pues podría marcar el inicio de los juicios por jurado en la región. Mientras tanto, las familias afectadas siguen en busca de justicia.