Aguas Blancas: Carlos "Conejo" Martínez, en estado grave y con su causa judicial en suspenso

El ex intendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, atraviesa un delicado momento de salud mientras continúa en curso su proceso judicial por una causa de corrupción. Su estado clínico es crítico y estaría vinculado a una grave afección neurológica de origen tumoral.

Según se confirmó, Martínez fue trasladado de urgencia desde la ciudad de Orán hacia Salta capital, donde fue internado en la Clínica Güemes y sometido a diversos estudios médicos de alta complejidad para evaluar su cuadro neurológico.

Una vez que los profesionales lograron un diagnóstico más preciso, el ex jefe comunal fue nuevamente derivado a la ciudad de Orán, donde actualmente permanece internado en la unidad de terapia intensiva de una clínica local, bajo estrictas medidas de seguridad.

El abogado defensor de Martínez, Sergio Herrera, confirmó que ya se remitió al tribunal interviniente toda la documentación médica actualizada, a fin de que la Justicia evalúe su situación procesal en el marco de su estado de salud.

En paralelo, sigue latente la causa judicial que involucra al ex intendente. En un acuerdo de juicio abreviado, Martínez reconoció haber gestionado acceso a información confidencial de una investigación judicial vinculada al asesinato de su hermano, ocurrido en un hecho de sicariato. Según el acuerdo, admitió haber pagado a un juez de la ciudad de Orán para obtener datos reservados sobre esa causa.

Ese proceso judicial estaba encaminado, pero actualmente quedó en suspenso debido a la gravedad de su cuadro médico.

Desde su internación en terapia intensiva, se dispuso un fuerte operativo de seguridad. Se reforzaron los controles en los accesos a la clínica y en el área donde permanece alojado Martínez. Según se pudo observar, hay presencia constante de custodia y dispositivos de vigilancia en las inmediaciones del sector de cuidados intensivos.

La situación de salud del ex intendente agrega un nuevo elemento de complejidad al expediente judicial, que ahora queda condicionado no solo por lo legal, sino también por su evolución médica.