Carlos "Conejo" Martínez pidió un juicio abreviado

En el marco de la causa que investiga maniobras de corrupción y filtraciones de información en el juzgado de Claudio Parisi, la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico y las defensas del abogado Roberto Ortega Serrano y el exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez presentaron ante la jueza del Tribunal de Juicio de Orán un acuerdo de juicio abreviado con penas diferenciadas para ambos imputados.

Cabe destacar que Martínez acusado del entorpecimiento de la investigación del crimen de su propio hermano, "Oreja" Martínez, actualmente fue beneficiado con prisión domiciliaria por decisión del juez de Garantías de Orán, Raúl López.

La misma medida alcanzó al abogado Roberto Ortega Serrano, involucrado en la causa por la que también fue detenido el juez de Garantías Claudio Parisi.

Los pedidos

En un requerimiento de juicio abreviado, se solicitó la pena de un año y dos meses de prisión efectiva para el ex intendente de Aguas Blancas. Mientras que, para el abogado, la pena de dos años y seis meses de cumplimiento condicional.

Según, trascendió ambos reconocieron su participación en los hechos que involucran entorpecimiento de acto fundacional, violación de secretos y, en el caso del magistrado, por incumplimiento de deberes de funcionario público, a raíz de la investigación del crimen de Cesar "Oreja" Martínez.

Esta propuesta deberá ser avalada por la jueza en los próximos días. De obtener el visto bueno, Martínez, no iría preso porque actualmente se encuentra con prisión domiciliaria, computándose la misma a la condena.