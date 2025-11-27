La Municipalidad incorpora la cremación gratuita para personas sin recursos

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó una ordenanza que incorpora al ámbito municipal el servicio gratuito y opcional de cremación destinado a personas carentes de recursos económicos.

La medida fue impulsada por el concejal Juan Pablo Linares y establece que el servicio funcionará bajo la órbita de la Dirección de Servicios Fúnebres, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. La implementación será progresiva, de acuerdo con la capacidad operativa y presupuestaria del Departamento Ejecutivo Municipal.

Según explicó Linares durante el tratamiento de la iniciativa, el proyecto busca ampliar la asistencia que brinda el municipio a las familias que atraviesan la pérdida de un ser querido sin contar con recursos económicos suficientes. Remarcó que el objetivo es que los vecinos puedan acceder, dentro de las posibilidades del Estado municipal, a una despedida digna a través de la opción de la cremación.

La ordenanza también pone en valor el trabajo que realiza actualmente la Dirección de Servicios Fúnebres, que ya presta el servicio básico de sepelio, y prevé fortalecer sus capacidades mediante la recuperación de capillas ardientes, salas velatorias y vehículos específicos para esta tarea.

Para acceder a la cremación gratuita, los solicitantes deberán acreditar haber utilizado previamente el servicio de sepelio municipal, contar con certificado de carencia de recursos, presentar certificado de defunción, copias del DNI del fallecido y del solicitante con domicilio en la ciudad de Salta, una declaración jurada firmada por un familiar directo mayor de edad y una certificación negativa de ANSES que acredite que no poseen obra social ni cobertura médica privada.