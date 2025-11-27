PUBLICIDAD

27 de Noviembre, Salta, Argentina
Espectáculos

Por qué se canceló el casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

Aparentemente, habría sido una decisión del ex gobernador de Tucumán.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 10:42
El ex funcionario José Alperovich y la mediática Marianela Mirra tenían fecha de compromiso era para este jueves, pero finalmente el mismo no se llevará a cabo. 

Según informó el periodista Fede Flowers en sus redes sociales la cancelación habría sido por “miedo a la sobreexposición” y una “posible complicación en la situación judicial del ex gobernador de Tucumán”.  Lejos de armar un megaevento, la pareja tenía planeado una ceremonia privada y reducida con un total de 20 invitados y un servicio gastronómico que llamó la atención por su valor. Según se supo el valor del catering rondaba los 200 mil pesos por invitado. 

Sin embargo, Alperovich canceló la boda por miedo a que la Justicia haga algo si el efectuaba el festejo en su departamento de Puerto Madero, donde actualmente cumple una condena de prisión domiciliaria. 

