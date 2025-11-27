PUBLICIDAD

27 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Moto secuestrada
Se normaliza el tránsito
Causa por corrupción
Narcotráfico en Salta
aumento en jubilaciones
cumbre de gobernadores
Doble siniestor vial en Salta
Colonias de vacaciones
Coronel Moldes
Municipios

Clínica de manejo seguro para motos en Coronel Moldes: entregaron cascos y capacitaron a estudiantes

La jornada fue organizada por la Dirección de Tránsito Municipal junto a concejales locales. Se entregaron cascos homologados sin costo y se brindó una charla de concientización a estudiantes del Colegio Puerta de Díaz.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 10:25
En la localidad de Coronel Moldes se realizó una nueva edición de la Clínica de Manejo Seguro para Motos, una jornada orientada a la prevención de siniestros viales y a la formación de conductores responsables de motocicletas.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Tránsito Municipal y los concejales Ramón Álvarez y Nicolás Saldaño, con el objetivo de fortalecer la conciencia vial en la comunidad y promover prácticas más seguras en la circulación diaria.

Durante el encuentro, se entregaron 28 cascos homologados de forma gratuita a los participantes. Además, los estudiantes del Colegio Puerta de Díaz participaron de una charla sobre seguridad vial y conducción responsable, en la que se abordaron aspectos claves del uso del casco, normas de tránsito y prevención de accidentes. También se realizaron sorteos destinados a los jóvenes que asistieron a la jornada.

El Subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, estuvo presente en la actividad y destacó el trabajo que viene llevando adelante la gestión del intendente Omar César Carrasco en materia de seguridad vial, remarcando la importancia de este tipo de iniciativas para reducir los riesgos en el tránsito y generar mayor conciencia entre los conductores, especialmente los más jóvenes.

