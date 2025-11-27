Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, informa que a partir del próximo lunes abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de verano.

Los interesados podrán registrarse totalmente gratis en los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale desde el lunes 1° hasta el viernes 5 de diciembre, en el horario de 8 a 12.

Están destinadas a niños de 6 a 12 años, quienes deberán contar con: certificado médico y fotocopia del DNI.

Cabe aclarar que las colonias serán inclusivas y todos podrán participar. Allí, los chicos aprenderán a nadar, jugarán dentro y fuera de las piletas, practicarán deportes y formarán nuevas amistades.

