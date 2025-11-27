PUBLICIDAD

27 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Salario mínimo
Moto secuestrada
Se normaliza el tránsito
Causa por corrupción
Narcotráfico en Salta
aumento en jubilaciones
cumbre de gobernadores
Doble siniestor vial en Salta
Colonias de vacaciones
Salta

Abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones

Los interesados podrán registrarse totalmente gratis en los complejos Xamena y Vitale desde el 1° hasta el 5 de diciembre, en el horario de 8 a 12. Es para niños de 6 a 12 años, quienes deberán presentar certificado médico y fotocopia de DNI.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 09:39
La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, informa que a partir del próximo lunes abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de verano.

Los interesados podrán registrarse totalmente gratis en los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale desde el lunes 1° hasta el viernes 5 de diciembre, en el horario de 8 a 12.

Están destinadas a niños de 6 a 12 años, quienes deberán contar con: certificado médico y fotocopia del DNI.

Cabe aclarar que las colonias serán inclusivas y todos podrán participar. Allí, los chicos aprenderán a nadar, jugarán dentro y fuera de las piletas, practicarán deportes y formarán nuevas amistades.
 

